طفل رضيع يتسبب في موقف طريف مع الأميرة كيت

انتزع طفل رضيع حقيبة الأميرة كيت ميدلتون من يدها أثناء تحيتها للجمهور خلال زيارتها لويلز، حسب ما أظهرته الصور المتداولة.

والتقطت الكاميرات صورة الطفل دانيال ويليامز البالغ من العمر عاما واحدا وهو يمسك بالحقيبة السوداء الصغيرة لزوجة وريث العرش ويليام، وبدأ يلهو بها وهي تتجاذب أطراف الحديث مع والدته.

وطلبت الأم من ابنها الصغير الذي كانت تحمله أن يعيد الحقيبة للأميرة البريطانية، وحاولت انتزاعها منه، قبل أن تشير كيت إلى أنه يمكنه الاحتفاظ بها أثناء تحيتها لباقي المستقبلين.

حدث هذا الموقف الطريف أثناء الزيارة التي قامت بها كيت وويليام، أمير وأميرة ويلز، إلى قرية أبرفان لإحياء ذكرى الكارثة التي دمر فيها انهيار أرضي بفحم مدرسة ابتدائية في عام 1966، مما أسفر عن مقتل 144 شخصا.

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون إن الزوجين “يدركان الأهمية الكبيرة لهذه الكارثة التاريخية لشعب ويلز ويريدان أن يقدما احترامهما لأولئك الذين فقدوا أرواحهم وكذلك مقابلة أشخاص يعيشون في أبرفان الآن”.