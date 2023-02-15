طفل سوري يتلو القرآن بعد إخراجه من تحت الأنقاض.. حقيقة الفيديو

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنّه لطفلٍ يتلو آيات من القرآن تحت تأثير البنج بعد إخراجه من تحت الأنقاض في سوريا.

يظهر في الفيديو طفلٌ يده مصابة يتلو آيات من القرآن وأدعية وهو مغمض العينين على سرير مستشفى.

وجاء في التعليق المرافق أنّ المشاهد تعود لطفل تحت تأثير البنج “بعد إنقاذه من تحت الأنقاض حيث أمضى أكثر من مئة ساعة”.

حظي الفيديو بمئات المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام على الزلزال المدمّر والهزّة الارتداديّة الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.

سبعة ملايين طفل تأثّروا بالزلزال

وقد تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بهذه الكارثة بحسب ما أعلنت الأمم المتّحدة. معربة عن مخاوف من أن يكون “الآلاف” غيرهم لقوا حتفهم.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف اليوم إنّ مجموع الأطفال الذين تأثروا بالزلزالين يبلغ 4,6 مليون طفل في تركيا، و2,5 مليون طفل في سوريا.

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو لا علاقة له بذلك.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع يوتيوب قبل ستة أشهر، ما ينفي صلته بالزلزال الأخير.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو المنشور بتاريخ 22 جويلية 2022: “اسمع هذا الطفل وهو تحت تأثير البنج بعد عملية جراحية”.

ولم يتسنّ لصحافيي فرانس برس التثبّت من ملابسات الفيديو الأصلي.

المصدر: فرانس برس