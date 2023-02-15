-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

طفل سوري يتلو القرآن بعد إخراجه من تحت الأنقاض.. حقيقة الفيديو

الشروق أونلاين
  • 129
  • 0
طفل سوري يتلو القرآن بعد إخراجه من تحت الأنقاض.. حقيقة الفيديو
أرشيف

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنّه لطفلٍ يتلو آيات من القرآن تحت تأثير البنج بعد إخراجه من تحت الأنقاض في سوريا. 

يظهر في الفيديو طفلٌ يده مصابة يتلو آيات من القرآن وأدعية وهو مغمض العينين على سرير مستشفى.

وجاء في التعليق المرافق أنّ المشاهد تعود لطفل تحت تأثير البنج “بعد إنقاذه من تحت الأنقاض حيث أمضى أكثر من مئة ساعة”.

حظي الفيديو بمئات المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام على الزلزال المدمّر والهزّة الارتداديّة الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.

سبعة ملايين طفل تأثّروا بالزلزال

وقد تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بهذه الكارثة بحسب ما أعلنت الأمم المتّحدة. معربة عن مخاوف من أن يكون “الآلاف” غيرهم لقوا حتفهم.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف اليوم إنّ مجموع الأطفال الذين تأثروا بالزلزالين يبلغ 4,6 مليون طفل في تركيا، و2,5 مليون طفل في سوريا.

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو لا علاقة له بذلك.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع يوتيوب قبل ستة أشهر، ما ينفي صلته بالزلزال الأخير.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو المنشور بتاريخ 22 جويلية 2022: “اسمع هذا الطفل وهو تحت تأثير البنج بعد عملية جراحية”.

ولم يتسنّ لصحافيي فرانس برس التثبّت من ملابسات الفيديو الأصلي.

المصدر: فرانس برس

مقالات ذات صلة
ماهر زين يشارك في توزيع الطعام على منكوبي الزلزال بتركيا (فيديو)

ماهر زين يشارك في توزيع الطعام على منكوبي الزلزال بتركيا (فيديو)

هل سيزيح الذكاء الإصطناعي “غوغل” من الواجهة؟

هل سيزيح الذكاء الإصطناعي “غوغل” من الواجهة؟

“مُحاط بالحمقى”.. كتاب لبناء علاقات أكثر استقرارًا واستمرارية

“مُحاط بالحمقى”.. كتاب لبناء علاقات أكثر استقرارًا واستمرارية

5 أعمال في الدورة الأولى للأيام المسرحية العربية

5 أعمال في الدورة الأولى للأيام المسرحية العربية

“عيد الحب”.. لا حدث عند الجزائريين

“عيد الحب”.. لا حدث عند الجزائريين

الجزائر بعيون أبنائها.. هكذا روَّجت 10 وثائقيات للسياحة في الجزائر

الجزائر بعيون أبنائها.. هكذا روَّجت 10 وثائقيات للسياحة في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد