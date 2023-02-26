طفل سوري يحقق حلمه بالتنقل إلى السعودية لمقابلة رونالدو

تنقل الطفل السوري نبيل سعيد، إلى السعودية، من أجل تحقيق حلمه ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الطفل السوري قد ظهر في فيديو بإحدى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فيفري الماضي، حيث عبر عن أمنيته في مقابلة نجم النصر اللاعب البرتغالي رونالدو.

وبعدها نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ عبر حسابه، فيديو يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي قال في حديثه إن والده متوفى، وإنه يعيش مع والدته.

وحظيت لحظات وصول الطفل السوري إلى السعودية بمتابعات كبيرة، وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par منذر المزكي الشامسي (@m_almuzaki)

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الجمعة، فيديو لوصول الطفل السوري إلى السعودية.

وقال الطفل السوري خلال الفيديو موجها رسالته إلى تركي آل الشيخ: “شكراً لك على هذه الدعوة الحلوة.. الله يحقق لك كل شيء تتمناه”.