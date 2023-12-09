طفل فلسطيني يقرأ القرآن أثناء خضوعه لعملية دون تخدير.. هذه حقيقة الفيديو المتداول!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يتعلق بطفل فلسطيني مصاب جراء القصف الإسرائيلي على غزة وهو يخضع لعملية جراحية دون تخدير.

ويظهر في مقطع الفيديو طفل داخل غرفة مستشفى وهو يتلو آيات قرآنية تزامنا مع بدء الطبيب بخياطة جرح في رأسه.

وقال الناشرون إنه “طفل فلسطيني مصاب جراء القصف في غزة يجري عملية جراحية من دون تخدير”.

ويأتي انتشار المقطع بهذا السياق فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة،

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو قديم ونشر قبل خمس سنوات على أنه لطفل عراقي.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن الفيديو وجد منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نوفمبر من سنة 2018.

وجاء في التفاصيل أن الطفل من مدينة العمارة العراقية وقد أصيب بضربة في رأسه واضطر إلى خياطة الجرح بدون تخدير نظرا لعدم توفره في المستشفى.

“عمليات جراحية دون تخدير”

في الحادي عشر من نوفمبر الماضي حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات “منهكاً تماماً”، قائلا إنّ نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين”، مشيراً إلى وقوع “أكثر من 250 هجوماً” على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.