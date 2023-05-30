طفل مفقود كل 12 دقيقة.. ما الذي يحدث في فرنسا؟

سجّلت فرنسا حالات كثيرة في فقدان الأطفال القصّر خلال عام 2022، حيث يصبح طفل واحد في عداد المفقودين كل 12 دقيقة، وقد وصفت التقارير هذه الأرقام بـ “المقلقة”.

وفي تقرير لمؤسسة الأطفال الفرنسية التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، سُجّل اختفاء أكثر من 40 حالة اختفاء لقصّر أبلغ غنها للشرطة والدرك في فرنسا عام 2022.

وأفاد ذات المصدر أن بالرغم من تسجيل انخفاضا طفيفا في الأرقام مقارنة بعام 2021، إلا أنّ الإحصائيات كشفت عن “اختفاء طفل في كل 12 دقيقة”.

كما سجّلت نسبة 37.9 بالمئة من الحالات المبلغ عنها بين القصر اليت تقل أعمارهم عن 15 سنة، ونسبة 95 بالمئة بالنسبة للأطفال الذين يفوقون تلك السن.

وتختلف أسباب اختفاء الأطفال القصّر ما بين من يختفي وما بين من يهرب ويغادر منزل عائلته بإرادته بسبب الصراع مع والديه أو أحد أفراد العائلة.

والمقلق في الأمر هي نسبة حالات اختفاء الفتيات التي تمثل 56 بالمئة، حيث يتبادر في الذهن شبهات أو أفعال استغلال جنسي أو غرض آخر.

كما كشف ذات التقرير أنه توجد حالات اختطاف من قبل أحد الوالدين، حيث يشكلون نسبة 43 بالمئة، خاصة الذين يُؤخذون إلى بلد أجنبي آخر.