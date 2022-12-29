طفل نيجيري يأسر قلوب نشطاء جزائريين بفيديوهات طريفة

أسر طفل نيجيري قلوب نشطاء جزائريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بفيديوهات طريفة يتم تداولها على نطاق واسع.

ويتحدث الطفل الذي صنع الحدث، اللهجة الجزائرية بطريقة وصفها نشطاء بـ “الحلوة”.

وكان الفيديو الذي اشتهر به كثيرا، هو الذي يتغزل فيه بإحدى الفتيات، حيث أثار جدلا واسعا بين من رآه طريفا ومن رآه سخيفا.

وأصبح للطفل النيجيري متابعون كثر، حيث تحقق الفيديوهات التي تستعرض روحه المرحة آلاف المشاهدات والتعليقات.

وقال بعض رواد السوشيال ميديا إن طريقة الطفل العفوية في الحديث مسلية جدا، لذلك استطاع الولوج إلى القلوب.

بينما طالب آخرون بضرورة التكفل به وإدخاله إلى المدرسة بدل استغلاله من أجل جلب المشاهدات.

وتربى الطفل في الجزائر، حيث انتقل بين عدة ولايات حينما جاء لاجئا من النيجر، ولديه حضور قوي عبر الشبكات.

يذكر أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة توافدا للنازحين الذين فروا من النيجر ومالي وتشاد وغيرها من الدول الإفريقية.

وترك هؤلاء بلدانهم بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

ويتخذون من ورشات البناء والمساكن المهجورة وغير المكتملة وأقبية العمارات وأسفل الجسور أماكن إقامة ليلاً.

فيما ينتشرون نهارا عبر عدد من النقاط التي تعرف بالحركة والنشاط لممارسة “التسول”.