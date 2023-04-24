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جواهر

طفل يولد بـ 6 أصابع في كل يد وقدم والأطباء يعتبرون حالته نادرة

جواهر الشروق
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طفل يولد بـ 6 أصابع في كل يد وقدم والأطباء يعتبرون حالته نادرة

شهد أحد المستشفيات الهندية ولادة طفل بـ 6 أصابع في كل يد وقدم وهو ما أثار دهشة الأطباء الذي اعتبروا حالته نادرة.

وقالت تقارير إخبارية إن والدي الطفل، تزوجا قبل سنتين، وأن والدته لم تعان من أي مشاق خلال فترة الحمل.

وعند نقل الأم رافالي إلى المستشفى الحكومي لوضع مولودها، لم تجد الأطباء الذين يشرفون على حالات الولادة، فاضطروا إلى نقلها مستشفى آخر، حيث وضعت طفلها بولادة طبيعية.

أصيب الأطباء بدهشة كبيرة بالمستشفى بعد ولادة الطفل المصاب بحالة نادرة، حيث اكتشفوا على الفور بأنه يمتلك 24 إصبعا، أي 6 أصابع في كل يد وفي كل قدم.

وحسب الأخصائيين، فإن ولادة طفل بزيادة إصبع في كل قدم ويد أمر نادر الحدوث في التاريخ الطبي، وتعرف هذه الحالة مصطلح” Polydactyly” وهو عبارة عن طفرة جينية نادرة.

وأكد الأطباء أن الرضيع يتمتع بصحة جيدة ووزن جيد، ويشعر والداه، بسعادة غامرة ويعتبران ابنهما هدية من الله، وقالت الأم رافالي إنها ستربيه كأمير. وانتشر خبر هذه الولادة الاستثنائية بسرعة، وتوافد الكثير من الناس على المستشفى لإلقاء نظرة على الطفل الذي اعتبروه “عجيبا”.

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