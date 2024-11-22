“طلائع الحريات”: الآمال معقودة على الحكومة الجديدة لتجسيد وعود الرئيس

ثمّن حزب طلائع الحريات، التعديل الحكومي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون، ورأى أنه يندرج في إطار تجسيد سياسة الرئيس الهادفة إلى تحقيق القفزة النوعية في شتى المجالات، بما يُحقق الرفاه للشعب الجزائري، ويضمن للبلاد مكانة متقدمة بين الأمم.

وحسب ما صرّح به رئيس الحزب “رضا بن ونان” لـ”الشروق”، الخميس، عقب انتهاء اللقاء التنظيمي الجهوي لمنسقي وأعضاء اللجنة المركزية لولايات الغرب الجزائري، الذي انعقد بوهران، فإن الآمال معقودة على الحكومة الجديدة لتجسيد وعود الرئيس عبد المجيد تبون، مُضيفا أن الوضع الإقليمي والدولي يفرض على الجميع الانخراط في مسار إصلاح منظوماتنا السياسية والاقتصادية وغيرها، لإكساب البلاد مناعة وحصانة تمكنانها من التصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا من أطراف عدة.

وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، بالمناسبة، إلى أن الحزب قد انطلق في تنظيم وإعادة هيكلة قواعده، تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة، ولقاء الخميس بحضور منسقي وأعضاء اللجنة المركزية لولايات، وهران، عين تموشنت، تلمسان، النعامة، سعيدة، مستغانم، غليزان، تيارت، يأتي في إطار تدارس الجوانب التنظيمية والهيكلية للحزب، تحسبا لانعقاد الدورة العادية الثالثة للجنة المركزية، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل رصّ صفوف الحزب، وإعادة الانتشار والتهيكل عبر ربوع الوطن، فالمواعيد الانتخابية القادمة ستشكل برأيه، فرصة كبيرة لتكريس وتجسيد رهان تطوير البلاد وتحصينها، على حد تعبيره.