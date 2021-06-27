طلائع الحريات تدعو إلى وفاق وطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية

أكدت على تقوية الجبهة الداخلية للبلاد

دعت الهيئة الرئاسية لطلائع الحريات مناضليها إلى رص الصفوف استعدادا لدخول معترك المحليات المقبلة، وكذا التحضير لعقد المؤتمر الأول للحزب، مؤكدة على تقوية الجبهة الداخلية للبلاد لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بزيادة حدة التوترات عبر كامل حدودنا.

وحسب بيان للهيئة الأحد، فخلال عقد اجتماعها الدوري يوم السبت تحت إشراف رئيسها رضا بن ونان، اعتبرت الهيئة الرئاسية لطلائع الحريات أن “مهمة الجميع اليوم وفي هذه المرحلة بالذات هو العمل على استقرار الحزب ورص صفوفه، وتنظيم هياكله والاستعداد الجيد تحسبا

للدخول في الانتخابات المحلية المقبلة، وكذا التحضير في جو من الهدوء والرصانة وروح المسؤولية لعقد المؤتمر الأول للحزب”.

ولتحقيق هذا الغرض يقول البيان إن الهيئة الرئاسية لطلائع الحريات ستشرع في “أقرب الآجال” في عقد لقاءات تقييمية جهوية تتوج بندوة وطنية لإطارات الحزب، مؤكدة الالتزام الكامل للإنصات لقواعد الحزب والاستماع إلى مقترحاتهم في هذا الإطار.

وبخصوص مشاركة الحزب في تشريعيات 12 يونيو الجاري، التي لم يتحصل فيها على أي مقعد، نوهت الهيئة الرئاسية للحزب بمساهمات مناضليه في إعطاء مشاركة الحزب، عبر قوائمه، “معنى إيجابيا حقيقيا كرسوا عبر سلوكهم الحضاري، قيم الاستقامة والنظافة السياسيتين، وهو ما يزيد في ترسيخ الحس بالواجب الوطني والالتزام الحزبي لديهم”، حسب البيان.

وفي سياق ذي صلة، شددت الهيئة الرئاسية للحزب على أهمية “تقوية الجبهة الداخلية للبلاد”، سيما “في هذا الظرف الذي يتميز بزيادة حدة التوترات عبر كامل حدودنا، التي أصبحت تشكل طوقا عدائيا مغرضا ضد الجزائر”، مما يلزم -على حد تعبيرها- “الشروع في العمل بكل جدية لاستعادة الثقة المهتزة عبر اتخاذ تدابير تهدئة جادة، والشروع في تنظيم حوار وطني حقيقي وغير مقصي، بغية الوصول إلى تحقيق وفاق وطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والعمل على ترقية مفهوم التحول الديمقراطي بدلا عن مفهوم الانتقال الديمقراطي”، يضيف بيان الهيئة الرئاسية لطلائع الحريات.