“طلاق الموظفات يسُّر الخاطر”.. تغريدة تشعل جدلا كبيرا

أثارت تغريدة لخبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى السعودية، أسماء السياري عن ارتفاع نسبة طلاق الموظفات ووصفته بأنه “يسُّر الخاطر ويشرح الصدر” جدلا كبيرا في الخليج.

وتصدرت تغريدة الطلاق تريند “تويتر” مثيرة جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج.

وقالت أسماء السياري في تغريدتها: “ارتفاع نسبة الطلاق لدى الموظفات تشرح الصدر وتسر الخاطر، تخيلوا أن هذه النسبة الكبيرة كلها كانت سابقا تتحمل الإهانة والإيذاء بسبب عجزها عن شيل نفسها.. التعليم والاستقلال المادي أسلحة بدونهم أنت دولة بلا جيش”.

ارتفاع نسبة الطلاق لدى الموظفات تشرح الصدر وتسر الخاطر 🤍

تخيلوا ان هالنسبة الكبيرة كلها كانت سابقًا تتحمل الإهانة والإيذاء بسبب عجزها عن شيل نفسها! التعليم والإستقلال المادي اسلحه ، بدونهم انتِ دولة بلا جيش. — أسماء السياري🇸🇦 (@Soma_Aroma) August 4, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة خبيرة العلاقات الزوجية السعودية والمعروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل بشكل كبير جدا وشهدت جدالا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد أحد المغردين نشر تغريدة السياري مستدلا بتغريدة أخرى تقول أنه حسب هيئة الإحصائيات في تقريرها لعام 2022 بلغ عدد النساء المطلقات في السعودية 350 ألف سيدة.

ارتفاع نسبة الطلاق لدى الموظفات تشرح الصدر وتسر الخاطر ❤️❤️❤️ تخيلوا ان هالنسبة الكبيرة كانت قبل تتحمل الإهانة والإيذاء بسبب عجزها عن شيل نفسها! التعليم والاستقلال المادي أسلحة، بدونهم أنتِ دولة بلا جيش. اهـ https://t.co/ctbXD5Gk0s — يوسف بن مصطفى (@bomstafa560) August 12, 2023

فيما ردت مغردة أخرى عن الخبيرة بالقول “ما ضيع الكثير من النساء إلا هذا الكلام تتمرد وتتطلق وتجد نفسها بعد 40 عاما وحيدة وتعيش وحدتها مع ناتج أسلحتها كنب وطقم وماركة”.

. هي لم تقل #الطلاق حل

قالت ارتفاع نسبة الطلاق أمر يسر😡 على العموم ارتفاع نسبة الطلاق لدى الموظفات

دلالة على أن هناك خلل ما ضيّع الكثيرات إلا هذا الكلام

ثم #تتمرد وتستقل

وبعد عمر 40 تجد نفسها مبتعدة عن#الحياة الطبيعية أسرة-أبناء💔 وتعيش #وحيدة مع ناتج أسلحتها كنب وطقم ماركة — عبدالعزيز (@NoooR81875671) August 9, 2023

وعلّق مغرد آخر متسائلا : “ارتفاع نسبة الطلاق لدى الموظفات تشرح الصدر وتسر الخاطر يعني نخرب بيوتا ونشتت أسرا ليشرح صدرك ويسر خاطرك ؟”

وتابع قائلا: “لا بارك الله في نصيحة الهدف منها تدمير المجتمع”.