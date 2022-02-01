طلاق بعد 3 دقائق فقط من الزواج.. والسبب صادم!
شهدت محكمة كويتية أسرع وأغرب واقعة طلاق على الإطلاق، حيث طالبت سيدة بفسخ عقد قرانها بعد 3 دقائق فقط من الزواج.
وبحسب ما أفاد موقع “كويت نيوز” فإن هذه الزيجة هي الأقصر في تاريخ الكويت، بعدما وافق القاضي على إبطال الزواج قبل مغادرة الزوجين نفس القاعة، أين تم عقد القران.
عن سبب فسخ العقد، قالت صحف كويتية أنه بمجرد إتمام مراسم الزواج، تعثرت الزوجة وهي تهم بالخروج رفقة زوجها الذي سخر منها بدل مساعدتها على استعادة توازنها.
تسجيل أسرع قضية طلاق في الكويت ….
بعد إنتهاء العروسان من إتمام عقد الزواج خرجت الزوجة من باب المحكمة فتعثرت وكادت تسقط فسمعت العريس يقول ( ثول) فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد وطلب الطلاق.
— مباشر نيوز (@mobashernewss) January 27, 2019
وأضافت أنه وصفها بـ”الغبية”، وهو الأمر الذي لم تتقبله وأثار غضبها وجعلها تلح على القاضي كي يبطل العقد كونها لا تستطيع الاستمرار معه والقصة واضحة من بدايتها.
يمكن استشفت من الكلمة انه من اتفه الاسباب راح يتخلى عنها او يتشمت فيها 🤔
— M.Alataf (@M_Alataf32) February 2, 2019
وتفاعل نشطاء مع القضية، حيث أيد الكثيرون رأي السيدة التي قررت أن تختصر على نفسها الطريق لأن رجلا كهذا لم يحترم زوجته من أول يوم ليس أهلا للعشرة، في حين لامها البعض على اعتبار التوتر الذي يصيب الأزواج ليلة الزفاف.
طلاق في الكويت
بعد 3 دقائق من إكمال الزواج
عند تعثر الزوجة
اثناء خروجها من المحكمة
و وصف زوجها لها
“بالغبية”
💔
هذي والله الي صارت بنت رجال وصفقنه بدون ما يدري
— وطني اولاً (@kingSaudiKSA) February 8, 2019
تضامن كبير مع ضحية “أسرع طلاق” في الكويت
عبر عدد من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع امرأة كويتية، كانت ضحية أسرع طلاق يحدث بعد عقد القران بثلاثة دقائق، حسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.
وتناقلت وسائل إعلام أن العروس خرجت مع عريسها بعد عقد قرانهم، إلا أنها تعثرت pic.twitter.com/XGC2xxeVvD
— ށ عراقي أنـٌآ ށ (@manuonat) February 8, 2019