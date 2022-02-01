طلاق بعد 3 دقائق فقط من الزواج.. والسبب صادم!

شهدت محكمة كويتية أسرع وأغرب واقعة طلاق على الإطلاق، حيث طالبت سيدة بفسخ عقد قرانها بعد 3 دقائق فقط من الزواج.

وبحسب ما أفاد موقع “كويت نيوز” فإن هذه الزيجة هي الأقصر في تاريخ الكويت، بعدما وافق القاضي على إبطال الزواج قبل مغادرة الزوجين نفس القاعة، أين تم عقد القران.

عن سبب فسخ العقد، قالت صحف كويتية أنه بمجرد إتمام مراسم الزواج، تعثرت الزوجة وهي تهم بالخروج رفقة زوجها الذي سخر منها بدل مساعدتها على استعادة توازنها.

وأضافت أنه وصفها بـ”الغبية”، وهو الأمر الذي لم تتقبله وأثار غضبها وجعلها تلح على القاضي كي يبطل العقد كونها لا تستطيع الاستمرار معه والقصة واضحة من بدايتها.

وتفاعل نشطاء مع القضية، حيث أيد الكثيرون رأي السيدة التي قررت أن تختصر على نفسها الطريق لأن رجلا كهذا لم يحترم زوجته من أول يوم ليس أهلا للعشرة، في حين لامها البعض على اعتبار التوتر الذي يصيب الأزواج ليلة الزفاف.