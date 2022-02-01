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جواهر

طلاق بعد 3 دقائق فقط من الزواج.. والسبب صادم!

جواهر الشروق
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طلاق بعد 3 دقائق فقط من الزواج.. والسبب صادم!

شهدت محكمة كويتية أسرع وأغرب واقعة طلاق على الإطلاق، حيث طالبت سيدة بفسخ عقد قرانها بعد 3 دقائق فقط من الزواج.

وبحسب ما أفاد موقع “كويت نيوز” فإن هذه الزيجة هي الأقصر في تاريخ الكويت، بعدما وافق القاضي على إبطال الزواج قبل مغادرة الزوجين نفس القاعة، أين تم عقد القران.

عن سبب فسخ العقد، قالت صحف كويتية أنه بمجرد إتمام مراسم الزواج، تعثرت الزوجة وهي تهم بالخروج رفقة زوجها الذي سخر منها بدل مساعدتها على استعادة توازنها.

وأضافت أنه وصفها بـ”الغبية”، وهو الأمر الذي لم تتقبله وأثار غضبها وجعلها تلح على القاضي كي يبطل العقد كونها لا تستطيع الاستمرار معه والقصة واضحة من بدايتها.

وتفاعل نشطاء مع القضية، حيث أيد الكثيرون رأي السيدة التي قررت أن تختصر على نفسها الطريق لأن رجلا كهذا لم يحترم زوجته من أول يوم ليس أهلا للعشرة، في حين لامها البعض على اعتبار التوتر الذي يصيب الأزواج ليلة الزفاف.

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التعليقات
3
  • amremmu

    سيدة من حديد لا يستحقها هذا الذي سخر منها من أول وهلة ووصفها ... رجل تنطبق عليه المقولة القائلة : أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل.

    1
  • الهادي

    بل هو الذي نجاه الله من هذه المرأة (المدللة) لأنها لم تصبر على موقف بسيط كهذا فكيف بما ينتظرها من مسؤوليات كالجبال في انتظارها خلال حياتها الزوجية ؟ !

    1
  • سارة

    صدقتلو و عندها الحق

    -3

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