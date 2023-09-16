طلاق زوجة مؤسس غوغل بسبب إيلون ماسك!

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن طلاق المحامية نيكول شاناهان، زوجة مؤسس غوغل، بسبب الملياردير إيلون ماسك.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن طلاقا جديدا حدث في عالم الأثرياء، بطلاها الملياردير سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل، وأغنى رجل على كوكب الأرض، مالك منصة إكس إيلون ماسك.

وحسب التقرير فقد أنهى سيرجي برين بهدوء طلاقه في ماي الماضي، من نيكول شاناهان، المحامية ومؤسسة جمعية “بيا إيكو” الخيرية غير الربحية بسبب مزاعم وجود علاقة غرامية بينها وبين الملياردير إيلون ماسك، الصديق القديم لسيرجي برين.

في ذات السياق أظهرت سجلات المحكمة التي حصل عليها موقع “بيزنس إنسايدر” أن الطلاق وقع في 26 ماي الماضي، وسيرجي برين هو من تقدم بطلب الطلاق في جانفي 2022.

وقال برين إن السبب في طلب الطلاق هو “خلافات لا يمكن حلها”.

وبموجب شروط طلاقهما، من المقرر أن يتقاسم شاناهان وبرين الحضانة القانونية والجسدية لابنتهما، التي تبلغ الآن 4 سنوات.

وتمت تسوية القضايا بما في ذلك النفقة الزوجية، وأتعاب المحاماة، وتقسيم أصولهما من خلال تحكيم سري، كجزء من شروط تم الاتفاق عليها مسبقا في اتفاق ما قبل الزواج، وفقا لوثائق المحكمة.

ونظرا للسرية، لم يُعرف حتى الآن نصيب طليقة سيرجي برين من ثروته التي تقدر حاليا بـ 117 مليار دولار، وهي ثروة تجعل منه ثامن أغنى شخص في العالم.

يذكر أن الطلاق أنهى رحلة زواج استمرت 3 سنوات، إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي أن الاثنين التقيا في منتجع لليوجا في عام 2015، قبل أن يتزوجا رسميا في 11 نوفمبر 2018 وفقا لوثائق المحكمة.

وقد ولدت ابنتهما بعد أسبوعين تقريبا من الزواج.

وأشار برين في وثائق الطلاق إلى أن الاثنين انفصلا منذ 15 ديسمبر 2021.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الطلاق نشأ بسبب مزاعم بوجود علاقة غرامية بين شاناهان وإيلون ماسك، الذي كان صديقًا لبرين لسنوات.

وذكر ماسك ذات مرة باعتزاز، أنه في الوقت الذي كانت فيه شركة تسلا تكافح خلال سنوات تكوينها، أصر سيرجي برين ولاري بيج، المؤسس المشارك الآخر لشركة غوغل، على مواصلة الاستثمار في الشركة.

وقد اتهم ماسك وشاناهان بإقامة علاقة غرامية في وقت ما من ديسمبر2021، حسبما قال أشخاص مطلعون على علاقتهم للصحيفة العام الماضي.

وكان ماسك قد كتب على تويتر، الذي أصبح الآن منصة إكس في 24 جويلية 2022: “أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معًا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول (شاناهان) مرتين فقط خلال ثلاث سنوات، وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. لا يوجد شيء رومانسي”.

ونفت شاناهان أيضًا أن تكون لها علاقة خارج نطاق الزواج مع ماسك، وذلك في مقابلة مع مجلة “بيبول”.