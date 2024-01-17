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طلاق ياسمين عبد العزيز يتصدر الترند بسبب العرافة اللبنانية.. ما قصة التنبؤات التي هزت الشبكات؟

جواهر الشروق
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طلاق ياسمين عبد العزيز يتصدر الترند بسبب العرافة اللبنانية.. ما قصة التنبؤات التي هزت الشبكات؟
شبكات التواصل
الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، والعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف

تصدر موضوع طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي هزت الشبكات.

وأحدثت الفنانة المصرية صدمة كبيرة بأوساط متابعيها ومحبيها، الثلاثاء، بإعلان طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، خاصة وأن الأخير شاركها الاحتفال ووجه رسالة رومانسية لها!

وفور انتشار الخبر استذكر نشطاء  نبوءة خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام 2024، خلال حلولها ضيفة في برنامج “نيشان”، الأمر الذي أثار ضجة واسعة وتضارب آراء، بين متحدث عن الصدف ومؤمن بالتنجيم، ومرجح نظرية المؤامرة!

يذكر أن ياسمين عبد العزيز نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”، وأكد العوضي ذلك من خلال تدوينة عبر فيسبوك جاء فيها: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين.. وسيظل بيننا كل الاحترام”.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي لعدم وجود أية بوادر سابقة لخلافات بينهما، بينما أكد البعض على أنهما سيعودان لبعضهما لأن الكيمياء التي بينهما عجيبة والانسجام واضح وطاقة الجذب عالية.

وبالعودة لتنبؤات العرافة اللبنانية، كانت الفنانة قد سخرت منها، بينما شكك العوضي فيها وأكد على رفضه لها من خلال عبارة: “كذب المنجمون ولو صدقوا”.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17جانفي 1958، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وتنبأت بأحداث عالمية كثيرة، وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث لقبها البعض بسيدة التوقعات، بينما رجح آخرون بأنها تعمل مع جهات معينة وتطبق أجندة مسطرة.

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