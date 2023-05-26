طلبة الصحراء الغربية يستنفرون الأفارقة لدعم القضية

من أجل تقرير المصير ضد النظام المغربي التوسعي

دعا اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب شعوب القارة الإفريقية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل تقرير المصير ومواصلة النضال ضد النظام المغربي التوسعي، وتحرير الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، وإحلال العدل والسلام في المنطقة.

وقال الاتحاد، في بيان بمناسبة يوم إفريقيا الذي يصادف الـ25 ماي من كل عام، “يستغل اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب هذه السانحة ليدعو الطلبة الأفارقة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الريادي لكل المنظمات الطلابية والشبانية الإفريقية الشريكة، والعمل معا من أجل القارة الإفريقية المزدهرة والخالية من الفكر الرجعي التوسعي”.

وحث الاتحاد الطلابي الصحراوي “كافة أحرار إفريقيا بمختلف توجهاتهم على إيصال صوت معتقلي الصف الطلابي الصحراوي ومعتقلي إكديم إزيك، وكافة مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالمناطق المحتلة الصحراوية الصامدة”، مؤكدا تمسك الطلبة الصحراويين بمبادئ الوحدة الإفريقية والسير عليها دائما وأبدا”، تلك المبادئ التي تدعو إلى التقدم والوحدة الاستقلال التام الإفريقي والسعي نحو تخلص إفريقيا من كل القوى الاستعمارية”.

واختتم البيان بتقديم اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهـب تهنئة للشباب والطلبة وكل الأفارقة “بيومهم العظيم الذي ولدت فيه منظمة الوحدة الإفريقية” التي “تعكس مدى قوة الاتحاد الإفريقي الموحد أمام التحديات والصعوبات التي تواجهها القارة السمراء المجيدة.