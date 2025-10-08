طلبة الصيدلة في مهمة للتحسيس من الأمراض النسائية

في مقدمتها سرطانات الرحم والثدي والاضطرابات الهرمونية

أطلقت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر حملة وطنية موسعة للتوعية بالأمراض النسائية تحت شعار “أكتوبر بالألوان”، وذلك بمناسبة الشهر العالمي المخصص للتحسيس بسرطان الثدي وغيره من الأمراض التي تمس صحة المرأة، والتي ستمتد من الفاتح إلى غاية 22 أكتوبر الجاري، حيث ستعرف مشاركة طلبة الصيدلة عبر سلسلة من الأنشطة الميدانية والافتراضية، تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر، وكسر حاجز الصمت المحيط بالكثير من الأمراض التي تصيب النساء.

وبحسب ما كشفت عنه منظمة الحملة زهرة بن عياد لـ” الشروق” تسعى هذه المبادرة التي تندرج ضمن إطار أنشطة الجمعية في مجال الصحة العمومية، إلى تسليط الضوء على مجموعة من الأمراض التي لا تزال مجهولة أو مهملة لدى فئات واسعة من المجتمع، مثل سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، والانتباذ البطاني الرحمي أو” بطانة الرحم المهاجرة”، وكذا مرض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، إضافة إلى الاضطرابات الناتجة عن اختلال التوازن الهرموني التي تصيب آلاف النساء في الجزائر دون أن يتمكن من اكتشاف إصابتهن بهذه الأمراض بسبب غياب ثقافة الفحص والتشخيص المبكر.

وأكدت المتحدثة أن الهدف الأساسي للحملة هو توعية النساء والفتيات بضرورة الفحص المبكر، نظرا لتأثيراته المباشرة في رفع فرص العلاج ونسب الشفاء، مع تعريف النساء بالأعراض والعلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها في حالة ظهورها، مضيفة أن الحملة تركز على نشر السلوكيات الصحية السليمة، كاتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، ومراقبة الحالة الصحية بانتظام، إلى جانب محاربة الطابوهات الاجتماعية التي تحيط بموضوعات مثل الدورة الشهرية، والعقم، والاضطرابات الهرمونية، وحتى الحديث عن الألم النسوي الذي غالبا ما يتم إهماله والاستهانة به لدى اغلب الجزائريين داخل العائلة أو المحيط المهني.

وستشهد الحملة سلسلة من الأيام التوعوية الميدانية بعدة نقاط عبر العاصمة، حسب ذات المتحدثة، من بينها المركز التجاري بن عكنون، ساحة كينيدي، جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، ساحة البريد المركزي، وكذا محطة سيترام برويسو وإقامة الطالبات ببن عكنون، إلى جانب تنظيم يوم دراسي بالمصحة الخاصة “الأزهر”، الذي سيعرف مشاركة مختصين في أمراض النساء والصحة النفسية.

ونوهت المتحدثة إلى أن صحة المرأة هي مسؤولية جماعية، كما لا يجب اعتبارها مجرد موضوع موسمي يتم التطرق له فقط خلال المناسبات الخاصة والأيام المخصصة لذلك، خاصة وأن الآلاف من النساء يفقدن حياتهن سنويا بسبب هذه الأمراض.

وبالمقابل، سيكون لهواة الرياضة والأنشطة التضامنية موعد خاص يوم 18 أكتوبر مع السباق الوردي، وذلك في إطار تظاهرة رمزية الهدف منها تذكير المشاركين بأهمية الكشف المبكر، إلى جانب ذلك خصصت فضاءات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى توعوي مبسط ومقاطع تعليمية تتناول أخطار المواد المسببة لاختلال الهرمونات في بعض المنتجات اليومية، إضافة إلى بث مباشر مع مختصين للإجابة على أسئلة المتابعات.