طلبة الصيدلة يطرقون أبواب الابتكار في طب الأعشاب والتجميل!

ورشات علمية حول طرق استغلال النباتات الطبية في معالجة "الإكزيما"

أطلقت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر، فعالية “الصيغ الدوائية” من أجل تسليط الضوء على دور الصيدلي كمحضر للصيغ الدوائية، بالتركيز خاصة على العلاج بالنباتات الطبية والدرمو-تجميل، وهما مجالان يشهدان توسعا خلال السنوات الأخيرة داخل الجزائر وخارجها.

وتهدف الفعالية، بحسب ما كشفت عنه مسؤولة بالجمعية، بن خديجة ندى لـ”الشروق”، إلى تزويد طلبة الصيدلة بتجربة تطبيقية حول كيفية تحضير الصيغ العلاجية والتجميلية، إلى جانب التوعية بالتحديات التنظيمية والأمنية والأخلاقية المرتبطة بهذه الممارسات، كما يشجع المنظمون المشاركين على ابتكار صيغ دوائية جديدة انطلاقا من حالات واقعية، في خطوة تعكس الانفتاح على الجانب التطبيقي للتكوين الصيدلاني.

وتضمنت المبادرة، حسب ذات المتحدثة، ورشات علمية مكثفة، من بينها ورشة موجهة لعرض التركيبات العلاجية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي، عبر مقاربة نباتية تستعرض طرق التحضير وحفظ النباتات الطبية، إلى جانب التحذير من مخاطر الاستعمال غير المراقب وما يعرف بالـ”فيتوفيجيانس”.

كما كشفت عن إطلاق ورشة أخرى خصصت للتقنيات الحديثة في خدمة البشرة، حيث ناقش المشاركون خلالها آليات امتصاص المواد الفعالة، وأهمية النواقل الموجهة مثل الجسيمات النانوية والليبوزومات، مع تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تعميم هذه الصيغ في الجزائر، إضافة إلى التطرق والنقاش حول الإدماج الطبيعي للنباتات الطبية في التركيبات التجميلية الحديثة، خصوصا في معالجة أمراض جلدية مثل “الإكزيما” والصدفية، وكيفية استغلال الثروة النباتية الجزائرية في هذا المجال.

وأضافت المتحدثة أن الفرصة كانت لوضع مفاتيح التركيبة الصيدلانية الفعالة والآمنة، ومناقشة مستقبل الصياغة الصيدلانية في الجزائر وأهمية إدماج الجانب التطبيقي في مسار تكوين الطلبة بالجامعات والمعاهد، كما أشارت إلى تحضير لقاءات بين الطلبة والمختصين لتلقي تكوينات تطبيقية في تحضير شراب مضاد للسعال من النباتات الطبية، إلى جانب تجربة إعداد كريم مرمم للبشرة، مع إطلاق مسابقات علمية عبر دراسة تقارير صيدلانية وصياغة حلول علاجية موجهة لأمراض تنفسية وأخرى جلدية، في تجربة أقرب إلى الواقع المهني الذي ينتظرهم.

وأكدت بن خديجة ندى حرص القائمين على الفعالية على ربط التكوين الأكاديمي بالممارسات الميدانية، وتقديم صورة جديدة عن الطالب الصيدلاني باعتباره فاعلا في مجال البحث والابتكار، وأن لا تقتصر جهوده على نقل الوصفات الطبية فقط، مع دعوتها لتعزيز ثقافة الاستعمال الرشيد للنباتات الطبية والمستحضرات التجميلية، خدمة للصحة العامة واستجابة لتطلعات الجزائريين في البحث عن بدائل علاجية آمنة.