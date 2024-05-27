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تتويجا لمسار عام دراسي كامل

طلبة الماستر بكلية الإعلام يصدرون عددا جديدا من جريدة “الطالب”

س. ع
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طلبة الماستر بكلية الإعلام يصدرون عددا جديدا من جريدة “الطالب”
ح.م

أنهى طلبة السنة الأولى ماستر دفعة 2024، على مستوى كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، عامهم الدراسي بإصدار عدد من جريدة “الطالب”، بتاريخ 19 ماي المصادف لذكرى “يوم الطالب”.
وحرص طلبة الدفعة على تجسيد مكتسباتهم في مقياس فنيات التحرير والإخراج الصحفي، ضمن الجريدة التي أشرفت عليها أستاذة المادة البروفيسور نصيرة صبيات وتولّت رئاسة تحريره الطالبة كريمة خلاص وأنجز إخراجه المبدع عبد الرحمان بوذراع.
وسجّلت الجريدة حضورها للعام الرابع على التوالي بثوب إخراجي حافظ على أساسه القاعدي، لكن هذه المرة بأقلام جديدة تؤرخ لدفعة أخرى من طلاب السنة الأولى ماستر في تخصص الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وثمّنت “الطالب” الخطوة العملاقة التي خطتها الكلية في مجال إطلاق مجلة خاصة بالطلبة تحت عنوان “صحفي الغد” ملأت الفراغ الرهيب الذي لازم الكلية لسنوات طوال صانعة لكل الطلبة فضاء إعلاميا رائعا حقّق لهم حلم كتابة التقارير والروبورتاجات والحوارات الصحفية، مما يزيد من تعلّقهم بكليتهم.
وكما ورد في افتتاحية العدد فإنّ، “الطالب” في عامها الرابع “جهد لا ندعي كماله ولكنّه لبنة أخرى لحلم أكبر، في أن ترقى لمستوى صحيفة متخصصة في الشأن الطلابي، ولعل خطوة الألف ميل التي بدأناها نراها تثمر غدا بإذن الله..”.
وتأمل “الطالب” أن تتجه الجامعة نحو طبع مشاريعها الصحفية وتوزيعها في الحرم الجامعي، ليصبح سنّة حميدة في الكلية، تعيد لمقروئية الصحافة الورقية وهجها لدى هذا الجيل وهو أسمى ما ترجوه.

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