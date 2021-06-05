طلبة جزائريون يتأهلون لنصف نهائي مسابقة “ريدبول” العالمية

اختيروا من بين 450 طالب من مختلف الجامعات

تمكن فريق ممثل الجزائر “ALTERFOX E-SPORT”، في المنافسة العالمية للألعاب الالكترونية “ملتقى ريدبول التكنولوجي”، من بلوغ دور نصف النهائي، غير أن مشواره انتهى في هذا الدور، بعد انهزامه مساء الخميس الماضي أمام الفريق الإماراتي، علما أن ممثل الجزائر كان قد فاز في دور ربع النهائي على ممثل نيجيريا.

وقال ممثلو شركة “ريد بول” المنظمة للمسابقة في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه المنافسة العالمية عرفت مشاركة 430 طالب من الجزائر يمثلون مختلف الجامعات في منافسة وطنية أفرزت فوز فريق ALTERFOX E-SPORT المكون من 5 طلبة من سكيكدة وجيجل والجزائر العاصمة سيمثلون الجزائر في هذه المنافسة العالمية.

وكانت المناسبة لإعلان “ريد بول” عن تواريخ ومواعيد “ملتقى ريدبول التكنولوجي” في دوره النهائي، في أكبر مسابقة خاصة بالطلبة، والذي سيكون بالتزامن مع المنافسة النهائية في مدريد، ببث مباشر ومستمر على مدار 24 ساعة عبر العالم.

وتجرى المنافسة على مرحلتين، الأولى يتنافس فيها الفائزون في النهائيات المحلية لخمسين بلدا، في الدور ما قبل الأخير في الفترة ما بين 3 و6 جوان الجاري، وستبث المنافسات دون انقطاع على جميع قنوات ريدبول على الانترنيت.

أما المرحلة الثانية، فستجرى يومي 17 و18 جويلية المقبل، وتجمع الـ12 أحسن فريق في النهائي، ليتوج صاحب المرتبة الأولى بمبلغ 20 ألف أورو، مع دعوة للمشاركة في دورة “ملتقى ريد بول التكنولوجي للأساتذة”، وهو حدث عالمي يتنافس فيه أكثر من 25 ألف طالب من 50 بلدا.