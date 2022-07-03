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الجزائر
ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل بعد جلاء كورونا

طلبة جزائريون يطالبون بتمكينهم من العودة إلى الصين

إلهام بوثلجي
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طلبة جزائريون يطالبون بتمكينهم من العودة إلى الصين
أرشيف

ناشد الطلبة الجزائريون المسجلون في الجامعات الصينية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل من أجل تسوية وضعيتهم وتمكينهم من الالتحاق بالجامعات المسجلين بها، بعدما تركوها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضح الطلبة الجزائريون المسجلون في الجامعات الصينية، والبالغ عددهم 250 طالب، في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنهم يريدون تمكينهم من العودة للصين لإتمام دراستهم حضوريا، وهذا بعدما لم تعد الدراسة عن بعد مفيدة بالنسبة لهم، خاصة في ظل مشكل انقطاع الانترنت، كما ذكروا أن الدراسة عن بعد كانت حتمية نتيجة تفشي فيروس كورونا بالصين ورجوعهم سنة 2020 لأرض الوطن، بسبب الوضعية الصحية، إلا أنه بعد مرور سنتين -يقول موقعو الرسالة- فلم تعد مجدية.
وذكر الطلبة أن الدراسة عن بعد في الجامعات الصينية ومن الجزائر جد صعبة نظرا لفرق التوقيت بين البلدين بسبع ساعات، وضعف تدفق الانترنت الذي يعرض الطالب للغيابات المتكررة، فضلا عن رفض بعض المشرفين من الأساتذة الصينيين للبحوث التي تتم خارج المخابر، حيث يشترط قيام الطلبة بالبحوث داخل المخابر وتحت إشراف شخصي .
وجاء في الرسالة بأن الصين سمحت للطلبة من دول أجنبية بالعودة لأراضيها للالتحاق بالجامعات بعد الاتفاق مع حكومات دولهم، ومن أجل ذلك ناشد الطلبة رئيس الجمهورية التدخل لتمكينهم من تسوية الوضعية والعودة لجامعاتهم.

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