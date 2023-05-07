طلبة جزائريون يطوّرون تقنية جديدة لتربية الحبّار

تمكن طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، بدالي إبراهيم، من تطوير تقنية تكنولوجيا ابتكارية لتربية الحبّار.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العالمي كمال بداري، عن هذا المشروع الابتكاري عبّر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

واستمع كمال بداري إلى شروحات الطلبة أصحاب المشروع، خلال زيارته إلى معرض الأفكار الابتكارية لطلبة المدرسة.

ورافق الوزير بداري إلى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، حسب بيان الوزارة.