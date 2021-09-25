-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بعد تحسن الأوضاع الوبائية وفتح المجالات الجوية

طلبة دكتوراه مستفيدون من المنح يطالبون برفع قيود السفر

الطاهر حليسي
  • 108
  • 0
طلبة دكتوراه مستفيدون من المنح يطالبون برفع قيود السفر

طالب، 61 طالب دكتوراه مستفيد من منحة التكوين الإقامي في إطار البرنامج الاستثنائي الوطني، برسم السنة الجامعية 2019/2020، من الوزارة الوصية، رفع التجميد، عن الاستفادة العملية من المنحة الدراسية الممنوحة لهم للدراسة بجامعات عالمية، وذلك بعد توقيفها الاضطراري المؤقت، جراء جائحة كورونا وإغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية عبر كافة دول العالم لمدة ناهزت السنة والنصف.

واشتكى الطلبة البالغ عددهم 61 من الوعود غير المنجزة التي حرمتهم من التنقل لجامعات أوروبية وآسيوية وأمريكية، طوال تلك الفترة، واستمرارها إلى اليوم رغم رفع القيود وفتح المجالات الجوية واستئناف الحياة الاجتماعية والجامعية في كل دول العالم وخاصة في تلك الدول المستقبلة. وأكد عدد كبير من هؤلاء الطلبة أنهم يرفضون اعتبارهم مرشحون في ظل معلومات أشارت إلى وجود نية لإعادة النظر في تلك الاستفادة ودمجهم مع الطلبة المرشحين للاستفادة، معتبرين إياه انتهاكا سافرا لحقوقهم، علما أنهم استكملوا كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالنجاح في تلك المسابقة العام 2019/2020، كما استوفوا جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسفر والتسجيل، كما تحصلوا على صكوك المنحة المقدرة بـ3000 يورو عن كل ثلاثة أشهر، داعين إلى تسوية الخروج ورفع التجميد عن التنقل، باعتبارهم مستفيدين نهائيين لا مرشحين للاستفادة.

يذكر أن برنامج المنح الوطني الاستثنائي استفاد منه زهاء 800 طالب دكتوراه، غير أن مجموعة من هؤلاء بقيت عالقة هنا لمدة السنة ونصف بسبب وباء كوفيد 19، فطلب منهم استكمال مذكراتهم البحثية هنا، بيد أنهم ردوا برسالة دعت الوزارة الوصية إلى استكمال الإجراءات بعد تحسن الحالة الوبائية في العالم وإنهاء التوتر والإحباط اللذين لازماهم منذ العام والنصف.

مقالات ذات صلة
منحة دعم العائلات.. ليس أقل من مليونين شهريا!

منحة دعم العائلات.. ليس أقل من مليونين شهريا!

لشرح طريقة تسييرها لأزمة المياه.. سيال تستضيف لجان الأحياء

لشرح طريقة تسييرها لأزمة المياه.. سيال تستضيف لجان الأحياء

الجزائر تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

الجزائر تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

طوابير وشجارات للظفر بالكتاب المدرسي

طوابير وشجارات للظفر بالكتاب المدرسي

تواصل عملية نقل جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا

تواصل عملية نقل جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا

وزارة الصحة تعلن جاهزية الجرعة الثانية للقاح سبوتنيك

وزارة الصحة تعلن جاهزية الجرعة الثانية للقاح سبوتنيك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد