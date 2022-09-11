طلبة متخوفون من رفض التحويلات بسبب المعدلات

غلق المنصة هذا الاثنين والمعالجة على مستوى الجامعات

سيتم غلق منصة التحويلات الجامعية هذا الاثنين بعد فتحها لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في التحويل من تخصص إلى آخر أو مدينة جامعية إلى أخرى، وهذا وفقا لمعايير وحالات خاصة، في حين اشتكى الطلبة من صعوبة إجراء التحويل بسبب الشروط التعجيزية وارتفاع معدلات القبول في عدة تخصصات ذات الأهمية.

وعبرَ عدد من الطلبة في اتصال بـ”الشروق” عن تخوفهم من الرفض التلقائي لطلب التحويل عبر منصة “بروغرس” لاسيما بمبرر الإقامة أو الزواج للراغبين في التحويل من مدينة جامعية إلى أخرى خارج النطاق الجغرافي للمترشح، أو ما تعلق بمعدلات القبول الدنيا أو المعدل الموزون الذي يشترط الحصول عليه لدخول تخصصات ذات أهمية كالطب والمدارس العليا، والمدارس العليا للأساتذة، حيث أن معدلات القبول ارتفعت بشكل كبير مقارنة بسنوات سابقة.

وذكرت طالبة لـ”الشروق”، تحصلت على معدل 15 بأنها كانت ترغب في دخول المدرسة العليا للأساتذة تخصص لغة إنجليزية، لكن عند التسجيل الأول بسبب ارتفاع معدلات القبول تم منحها تخصص لغة فرنسية، وهي بانتظار معالجة طلب التحويل الذي تقدمت به عبر المنصة بعد فتحها علّها تحصل على رغبتها في هذه الفرصة الأخيرة، أو ستلجأ للتحويل في السنة الثانية.

وحسب الطلبة الذين تحدثت إليهم “الشروق” فإن الهاجس الذي يؤرقهم للتحويل لجامعة أخرى يتعلق بمبرر الإقامة من جهة، ومعدل القبول الذي يختلف من جامعة لأخرى رغم أنه نفس التخصص، كما أن قبول التحويل قد يحرم الطالب من السكن الجامعي وغيرها من العوامل التي يطالب المعنيون بتداركها، والتي قد تجعل العديد منهم يلجأ لإعادة البكالوريا كحل أخير للحصول على معدل أحسن لدراسة التخصص الذي يرغب.

وجدير بالذكر أن معالجة طلبات التحويل ستتم عبر مؤسسات التعليم العالي في الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر، وستراعى عدة معايير لقبول الطلب، لاسيما ما تعلق بالمعدلات الدنيا، حيث أن منصة بروغرس مبرمجة حسب هذا المعيار وسيتم رفض أي طلب تحويل للطلبة الذين لم تصل معدلاتهم لتلك المطلوبة حسب الجامعة المرغوب فيها .

ويؤكد نائب الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر المكلف بالبيداغوحيا، بن مالك عبد الكريم، لـ”الشروق” على أن عددا كبيرا من طلبات التحويل سترفض بسبب الشروط التي وصفها بالتعجيزية للتحويل، مشيرا إلى أن المنصة عبارة عن بريد الكتروني فقط، تعالج نقطة واحدة وهي معدلات القبول كشرط اقصائي، في حين تدرس الملفات على مستوى مؤسسات التعليم العالي ويشترط فيها موافقة مدير الجامعة المعنية بالطلب خاصة التحويلات الخارجية.