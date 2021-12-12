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طلبة من جامعة البليدة يتحصلون على تكوين في اللغة التركية

الشروق أونلاين
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طلبة من جامعة البليدة يتحصلون على تكوين في اللغة التركية
أرشيف
السفيرة التركية مع طلبة من جامعة البليدة

أعلنت جامعة البليدة، الأحد، حصول 9 من طلبتها على تكوين في اللغة التركية بالتعاون مع جامعة كاريكال.

وحسب بيان للجامعة “تحصل 09 طلبة من جامعة البليدة 2 لونيسي علي على المستوى الثاني B 2 في تعلم اللغة التركية عن بعد، ويدخل تكوين الطلبة في اللغة التركية في اطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة البليدة 2 لونيسي علي وجامعة كاريكال التركية، وهذا بعدما أتم الطلبة التسعة تكوينهم السنة الماضية في المستوى الأول B 1 عن بعد بسبب جائحة كورونا”.
وأضاف “عبر البروفيسور خالد رمول مدير جامعة البليدة 2 لونيسي على، خلال اجتماعه عبر الخط مع نظيره التركي مدير جامعة كاريكال أرسان أصلان، عن سعادته الكبيرة في حصول الطلبة التسعة من جامعة البليدة 2 علي مستوى ب2 في اللغة التركية، وهنأ السيد مدير الجامعة الطلبة على مثابرتهم في التعلم، وفريق التكوين التركي على المجهودات المبذولة في تعليم طلبة جامعة البليدة 2”.
وأوضح البيان أن “مدير الجامعة اعتبر أن هذا التكوين هو ثمرة التعاون الثنائي الناجح والفعال بين جامعة البليدة 2 وجامعة كاريكال التركية منذ إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون في 2018″.

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