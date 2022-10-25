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طلبة يبتكرون طريقة طريفة لمنع الغش في الامتحانات

الشروق أونلاين
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طلبة يبتكرون طريقة طريفة لمنع الغش في الامتحانات

ابتكر طلاب في جامعة فلبينية طريقة طريفة لمنع الغش في الامتحانات، حيث قاموا بصنع قبعات تمنعهم من النظر في أوراق زملائهم.

وقالت أساتذة الهندسة الميكانيكية في كلية بمدينة ليغازي، ماري جوي مانديان، إنها كانت تبحث عن “طريقة طريفة” لضمان “النزاهة والصدق” في فصولها، فطلبت من طلابها أن يقوموا بتصميم بسيط من الورق.

استجاب الطلبة لطلب الأستاذة من خلال إنشاء مواد بسيطة من الورق المقوى وصناديق البيض والمواد المعاد تدويرها، وصنعوا قبعات مختلفة.

وأكدت الأستاذة ماري، أن الفكرة كانت فعالة حقا، وأن طلابها أضافوا عليها من إبداعاتهم وصنعوا قبعات في 5 دقائق مستعملين ما عثروا عليه من مواد حولهم.

وقد التقطت أستاذة الهندسة صورا لطلابها وشاركتها على فيسبوك يوم الاثنين، حيث حققت انتشاراً واسعاً من قبل الآلاف من مستخدمي فيسبوك والعديد من وسائل الإعلام المحلية.

وقد استلهمت هذه الفكرة من طلبة تايلانديين انتشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يضعون قبعات وأوراق مثبتة على جانبي رؤوسهم لتحجب عنهم النظر في أوراق الزملاء.

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