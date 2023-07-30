طلبة يبدعون في إنشاء مشاريع مصغرة لبناء الاقتصاد

تم تكريم أصحاب أفضل 3 مشاريع بجامعة الجزائر 3

أكد رياض بوخبلة، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، أن عالم ريادة الأعمال وإنشاء مؤسسات مصغرة، باتت تشغل أغلب الطلبة المتخرجين والذين تحصلوا على شهادات جامعية، حيث كانوا يضيعون وقتهم في البحث عن الوظيفة، لكن اليوم رغبتهم الجامحة زرعت فيهم البحث عن أفكار تتجسد في مشاريع مصغرة.

وقال محدثنا خلال الحفل الختامي للطبعة الأولى لمسابقة “طالب صاحب مؤسسة مصغرة”، بكلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر3، إن معظم الشركات الأمريكية العظمى بدأت بمؤسسات مصغرة، مؤكدا أن المتوجين يمثلون 3 جامعات عبر الوطن، تم اختيارهم بصعوبة من طرف 15 مشروعا مصغرا في الجولة النهائية، بعدما قدم 50 طالبا أفكارا لمشاريع تتعلق بالصحة والبيئة والرقمنة وتتناسب مع الظروف والمستجدات المحلية والعالمية.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة التعليم العالي، سعيد صاغور، أن طلاب جامعات الجزائر يملكون طاقة فاجأت المسؤولين في القطاع، حيث بدأت تتجسد أفكارهم في مشاريع مصغرة، وأن المسابقة هي فرصة لكشف القدرات الشبابية من خلال الجامعة، وفتح المجال لها للمشاركة في البناء الاقتصادي.

وللإشارة، فإن جامعة سكيكدة احتلت المرتبة الأولى عن مشروع “قازوال 21″، فيما تصدرت جامعة مسيلة المرتبة الثانية بمشروع تطبيق إلكتروني طبي لمتابعة صحة الجنين عند النساء الحوامل، بينما عادت المرتبة الثالثة، إلى جامعة بشار عن مشروع يتعلق بحماية البيئة من خلال امتصاص دخان حرق النفايات بواسطة نباتات خاصة.

وعن هذه النجاحات، قال مصطفى حيداوي، رئيس مجلس الشباب، إن كل الجهود التي يقدمها هؤلاء الطلبة تحتاج بحسبه، إلى إجراءات جديدة، تعكس توجهات الجزائر الجديدة، وإن ثقافة المقاولاتية عند الشباب المتخرج من الجامعات، خطوة فعالة ستقلل من البطالة عند هؤلاء وتساهم في بعث الكثير من المشاريع الاقتصادية، وإيجاد الحلول من طرف أبناء الجزائر لمواجهة مستجدات الحياة العصرية والتطور التكنولوجي.

ومن جهتها، قالت الطالبة إيمان كبير، المتوجة بالمرتبة الثانية والممثلة عن جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، في تصريح لـ”الشروق”، إن مشروع المنصة الإلكترونية “انتار برايتيغ ايزي” هو تطبيق موجه للقابلات ولبعض المرضى، وهو مزود بمعطيات المنظمة العالمية للصحة، والهدف منه هو المحافظة على صحة الرضع وتسهيل عمل موظفي القطاع.