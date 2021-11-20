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في ندوة طلابيّة لتقييم الدخول الجامعي

طلبة يشتكون من رداءة الوجبات وغياب التدفئة بالإقامات

بلقاسم حوام
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طلبة يشتكون من رداءة الوجبات وغياب التدفئة بالإقامات
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عقدت اللجنة الوطنية للدخول الجامعي على مستوى الإتحاد العام للطلابي الحر الندوة الجهوية لمتابعة وتقييم الدخول الجامعي لجامعات الشرق، الخميس الماضي، ووقفت على الكثير من التجاوزات، على غرار استمرار رداءة خدمة الإطعام لدى أغلب مطاعم الإقامات الجامعية والمطاعم المركزية وتكرر مشاكل النقل ونقص الحافلات على مستوى العديد من جامعات الشرق، بالإضافة إلى الاكتظاظ في الإقامات الجامعية وعدم تهيئة بعضها الآخر، والنقص الفادح في التجهيزات التي تتعلق بالتدفئة وسيارات الإسعاف والمناوبة الطبية الليلية، ما جعل الطلبة يعيشون جحيما حقيقيا في الكثير من الإقامات الجامعية التي تحولت إلى غرف تبريد كبيرة زادت من ظروفها السيئة الوجبات الباردة المقدمة للطلبة، وفق التنظيم الطلابي.

وفي الشق البيداغوجي، سجلت الندوة تأخرا كبيرا في تسليم شهادات التخرج للموسم السابق في أغلب جامعات الشرق والاكتظاظ في الهياكل البيداغوجية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات الوزارة الوصية بخصوص التسجيل الثاني للطلبة المتحصلين على الشہادات سواء في الطور الأول ليسانس أو الطور الثاني الماستر في أغلب الجامعات، ومعاناة طلبة التخصصات الطبية من عدة مشاكل، على غرار عدم القدرة على التكيف مع نظام التدريس الجديد للتخصصات الطبية والذي يشوبه الكثير من الغموض وعدم مراعاة خصوصية طلبة السنة السابعة بتوفير الخدمات اللازمة لهم خاصة أثناء العطل وافتقار معظم مخابر تخصص طب الأسنان للتجهيزات الضرورية وشح المنحة الجامعية، خاصة في الطور العيادي.

وفي ختام عملها، طالبت اللجنة الوطنية للدخول الجامعي للتنظيم المذكور الوزارة الوصية على كافة مستوياتها بالتدخل لمعالجة المشاكل العالقة على مستوى جامعات الشرق، مؤكدة على ضرورة تفعيل الحوار عمليا وإلزاميا، وهذا بعقد جلسات عمل مع الشريك الاجتماعي ووضع حد لكل السلوكيات المخالفة.

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