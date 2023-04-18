-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تتحرّك على مستوى 4 منظمات دولية لحلّ أزمة السودان
الجزائر

طلبة يطوّرون مشروع حاضنة ذكية للدواجن في الشلف

ياسر كعبش
  • 135
  • 0
طلبة يطوّرون مشروع حاضنة ذكية للدواجن في الشلف
أرشيف
جامعة الشلف

تمكن طلبة يدرسون بجامعة “حسيبة بن بوعلي” بولاية الشلف، من تطوير مشروع حاضنة ذكية للطيور والدواجن. في إطار فعاليات الأسبوع الجامعي للذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا المشروع إلى ترقية هذه شعبة الطيور والدواجن وجذب مزيد من الاستثمارات نحوها. فضلا عن الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي في المجالين الفلاحي والصناعات الغذائية.

ويدرس صاحبا هذا المشروع، الطالبان سابي يوسف وبوعزدية مصطفى، تخصص الإعلام الآلي والعلوم الدقيقة. حيث عرضا النموذج المصغر لمشروعهما الذكي الذي جاء لتلبية احتياجات السوق المحلية ومواكبة للطفرة الرقمية والعلمية التي يشهدها العالم.

وقال سابي يوسف بخصوص هذا المشروع: “الفكرة الأساسية للحاضنة الذكية للطيور والدواجن جاءت انطلاقا من واقع هذه الشعبة التي تسجل خسائر كبيرة، بسبب عدم التحكم الجيد للمربّين فيها”.

وتابع ذات المتحدث، أن هذا المشروع يعمل عن طريق استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتبع حركة الطيور أو الصيصان وتنبه المربين في حال اكتشاف مرضها. فضلاً عن ضبطها للشروط البيئية الملائمة (الحرارة والبرودة) بصفة تلقائية. وهو ما يسمح بخفض هامش الخسائر الذي يصل معدله حاليا إلى 30 بالمئة.

وكشف الطالب مصطفى بوعزدية أن أهمية هذا المشروع لا تبرز فقط من خلال الجانبين الاستثماري والبيئي، وإنما تمتد إلى جودة المنتوج والحفاظ على صحة المستهلك.

إذ تعطي تقنيات الذكاء الاصطناعي بيانات مفصلة عن مقادير الأعلاف والبروتينات واللقاحات التي ينبغي استخدامها لنمو الطيور والدواجن بصفة طبيعية.

ويأمل الطالبان يوسف ومصطفى إلى تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع قريبا. حيث أبديا استعدادهما للمضي قدما في تطوير النموذج الأولي وإدخال مزيد من التعديلات والخيارات عليه.

مقالات ذات صلة
ملابس الأطفال

ملابس الأطفال

50 اتفاقية مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين في الصيد البحري

50 اتفاقية مع جامعات ومراكز بحث ومستثمرين في الصيد البحري

مسؤولة بوزارة الصحة: انتشار كبير لداء السكري بالجزائر

مسؤولة بوزارة الصحة: انتشار كبير لداء السكري بالجزائر

اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والرقمنة من أجل مرافقة المشاريع المبتكرة

اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والرقمنة من أجل مرافقة المشاريع المبتكرة

رفع التحفظات عن مشروع خط السكة الحديدية بشار – غار اجبيلات

رفع التحفظات عن مشروع خط السكة الحديدية بشار – غار اجبيلات

دورة ربيعية عن بعد للغة الإنجليزية لفائدة الباحثين

دورة ربيعية عن بعد للغة الإنجليزية لفائدة الباحثين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد