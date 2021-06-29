طلبة ينتقدون نظام التعليم الهجين ويشتكون من تدني المستوى!

تزامنًا مع عملية التقييم عُن بعد في الجامعات

رفع ممثلو الطلبة تقارير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تدنّي مستوى التحصيل العلمي في الجامعات بسبب تبني التعليم الهجين “عن بعد/نظام التفويج”، ليطالبوا بالعودة لنظام التدريس العادي في الموسم الجامعي المقبل، ولاسيما وأنّ البروتوكول الصحي لم يتم تطبيقه بصرامة في المؤسسات الجامعية، فيما يرى الأساتذة بأن تدنّي المستوى التعليمي لا علاقة له بالضرورة بنظام التعليم عن بعد أو التفويج، بقدر ما هو تراكم سنوات وعدة ظروف وزاد حدة في آخر سنتين.

وفي السياق، قال فاتح سريبلي، رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، في تصريح لـ”الشروق” بأن من سلبيات التعليم الهجين سوء التحصيل البيداغوجي وكذا حشو الدروس عن طريق نمط التدريس عن بعد، وعدم القدرة على الاستيعاب، ودليل ذلك – حسبه – نسبة الانتقال بديون (حسب القرار الاستثنائي لوزارة التعليم العالي الذي يحدد آليات الانتقال)، ولفت إلى أن هناك نسبة نوعا ما معتبرة لرسوب الطلبة دون نسيان التربص الذي يعتبر عائقا كبيرًا للطلبة في السابق، فما بالك الآن في هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى أن حصص الأعمال التطبيقية تكاد تنعدم في بعض المؤسسات الجامعية، ناهيك عن حصص الأعمال الموجهة التي تعتبر جد مهمة في “نظامLMD”.

أما عن قضية التفويج أو التدريس عبر دفعات الذي يهدف إلى تحقيق التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كوفيد 19، فأوضح ممثل المنظمة الطلابية الحرة، قائلا: “نحن ضدها تماما في حال ما تطبق في الموسم الجامعي المقبل، لأنه في الحقيقة معظم المؤسسات الجامعية لا تحترم ولا تطبق أصلا البروتوكول الصحي من تباعد في التدريس وفرض الكمامات التي لا تقدر على توفيرها حتى لعمالها”.

وأضاف “المهم هو الشق الخدماتي الذي يسير بطريقة عادية جدا ويفتقد لأدنى شروط الوقاية من الفيروس، بعيدا عن البروتوكول الصحي المعتمد أصلا، وهذا الشق يكون فيه التقارب والاحتكاك بكثرة خاصة في غرف النوم و قاعات الأكل”.

وأضاف سريبلي بأنهم تلقوا عدة تقارير وبيانات من طرف ممثلي التنظيم في الجامعات بخصوص عدم تطبيق البروتوكول الصحي والمشاكل التي تنجر يوما بعد يوما بخصوص طريقة التدريس والإمتحانات، وكذا طرق التقييم التي حرمت جزءا كبيرا من الطلبة من النجاح والانتقال دون ديون، ناهيك عن قلة التواصل بين الطالب وأستاذه بسبب هذا النمط وهذا التواصل مطلوب جدا في “نظام LMD”.

بوثلجة: تدني التحصيل العلمي ظاهرة تشهدها الجامعات منذ سنوات

ومن جهته، أكد الأستاذ المختص في التعليم العالي، بوثلجة عبد الرحمان، في حديثه لـ”الشروق” الثلاثاء بأنه لا توجد علاقة بين تدني مستوى التحصيل العلمي ونمط التعليم الهجين، والذي طبق في الجامعات الجزائرية من أجل استكمال السنة الجامعية السابقة، لتعويض التوقف عن الدراسة بسبب جائحة كورونا، مع اعتماده أيضا في السنة الجامعية الحالية، فتدني مستوى التحصيل العلمي –حسبه- ظاهرة لها أكثر من عشر سنوات، وهي حقيقة أصبح يلمسها الجميع، مقارنة بما كان عليه مستوى التعليم من قبل، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها عدم التطبيق الصحيح في الميدان لإحدى الأفكار الأساسية التي بني عليها “نظام LMD”، وهي التي تتعلق بالجهد الذي يجب أن يبذله الطالب لتحصيل المعلومات والمعارف حسب برنامج المقياس الذي يدرسه وبإشراف أستاذه.

ويرى بوثلجة بأن شكوى البعض من تدني التحصيل العلمي في الفترة الأخيرة، التي تزامنت مع جائحة كورونا، يعود إلى نفس السبب، وهو عدم التأقلم السريع من طرف بعض الطلبة وحتى بعض الأساتذة مع النمط الجديد، بالإضافة إلى تأثير الجائحة نفسها على الجانب النفسي للطالب، حيث يفترض في هذا النمط أن يقسم الأستاذ المقرر الدراسي بين دروس يقدمها حضوريا للطلبة وبين دروس يقدمها عن بعد، أو يرتب برنامجه بطريقة يقدم فيها كل الدروس حضوريا ويكون التعليم عن بعد للمراجعة، أو الحضوري للدروس التطبيقية وعن بعد للدروس النظرية، وهذا حسب الخصوصيات المتعلقة بالمقياس، التخصص، وسنة وطور التكوين.