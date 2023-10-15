طلبت منهم المغادرة.. سخرية من مجندة إسرائيلية ادعت القلق على سكان غزة

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية فيديو لمجندة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تطلب من سكان غزة المغادرة، بعدما زعمت أنها قلقة بشأنهم.

ونشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال فيديو المجندة مع تعليق: “إلى سكان مدينة غزة، حماس تستغلكم. من أجل سلامتكم توجهوا إلى جنوب وادي غزة حتى لا تكونوا درعًا لدواعش حماس الذين يتحصنون تحت بيوتكم وشوارعكم”.

وقالت المجندة في المقطع المصور الذي حاز على عدد كبير من التعليقات السلبية عبر منصتي فيسبوك وتويتر: “متابعيني وأصدقائي الأعزاء من غزة.. أنا قلقانة على حياتكم، عشان هيك بتوجهلكم من كل قلبي ما تخاطروش بحياتكم”.

وأضافت: “طلبي منكم صغير.. غادروا مدينة غزة إلى منطقة جنوب وادي غزة حفاظا على سلامتكم.. انتم مالكمش أي ذنب باللي يصير بس قادتكم ما يهمها إلا مصلحتها”.

وقال نشطاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل الطرق تهجير سكان غزة لإبادة المقاومة، حيث شبهوا الدعوة الصريحة للنزوح الجماعي بـ “النكبة الجديدة”، فيما يشبه تكرارا لمآسي 1948.

وذكر البعض المجندة “الحنونة” حسب لهجتهم المتهكمة بصواريخ جيشهم التي استهدفت قافلة نازحين ما أدى إلى استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وطلب معلقون من المجندة الكذب على غيرهم لأن سكان غزة آخر من يهمهم، مذكرين باستهداف المدنيين وقتل الأطفال بلا رحمة ولا شفقة ولا حتى احترام للمعاهدات الدولية.