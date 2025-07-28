طلب السلبيّة لـ”عدل3″ من المنزل والتسليم في أسبوع

المسؤول بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، رضوان خلفاوي لـ"الشروق":

بوابة “فضاء الجزائر” جاهزة لاستقبال أقصى عدد من الطلبات

مذكّرة جديدة تُلزم موظفي المحافظات العقارية بتقديم كل التسهيلات

شددت المديرية العامة للأملاك الوطنية على تقديم كل التسهيلات لاستخراج شهادة السلبية لفائدة مكتتبي “عدل 3” المعنيين بالطعن، حيث تم تمكين المواطنين من إيداع طلباتهم عبر المنصة الرقمية “فضاء الجزائر” دون الحاجة إلى التنقل للمحافظات العقارية، على أن يتم الرد عليهم في ظرف أسبوع، مع تعميم مذكرة على الموظفين لإعطاء أولوية قصوى لهذه الملفات وتسريع تسليم الشهادات والعقود دون عراقيل أو مجهود إضافي.

وكشف رئيس قسم أملاك الدولة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية، رضوان خلفاوي، في تصريح لـ”الشروق” أن المحافظات العقارية عبر الوطن شهدت خلال الساعات الأخيرة تدفقا كبيرا للمواطنين، خاصة على مستوى ولاية الجزائر، بعد إبلاغ عدد من طالبي سكنات “عدل 3” برفض مؤقت لملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه، ومطالبة عددا كبيرا منهم بتقديم شهادة السلبية في ظرف أقصاه شهر للطعن في قرار الرفض.

وأكد خلفاوي أن هذه الشهادة أصبحت متوفرة حاليا عبر البوابة الرقمية “فضاء الجزائر”، التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، والتي تأتي في إطار مسعى وطني شامل لرقمنة القطاع العقاري وخدمات أملاك الدولة، تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح المسؤول أن المواطنين غير ملزمين اليوم بالتنقل إلى المحافظات العقارية، حيث يمكنهم استخراج شهادة السلبية عن بُعد ومن منازلهم، من خلال هذه المنصة الرقمية التي تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض.

وهنا أشار المتحدّث إلى أن “فضاء الجزائر” هي بوابة رقمية رسمية تابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، تم إنشاؤها ضمن جهود رقمنة الإدارة العمومية، وتهدف إلى توفير الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين والمؤسسات، حيث تمكّن هذه المنصة من تقديم طلبات واستخراج شهادة السلبية، نسخ من العقود المشهرة، البطاقات العقارية، ونسخ العقود، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، مع العلم أن هذه البوابة موطّنة على مستوى مركز البيانات (Data Center) التابع لوزارة المالية، وتُوفّر قدرة استقبال غير محدودة للطلبات، مع ضمان أمان المعاملات وسرعة المعالجة.

وأضاف خلفاوي أن هذه الخدمة متاحة لكل المواطنين دون استثناء، وأن آجال استخراج شهادة السلبية لا تتعدى أسبوعا واحدا كأقصى حد من تاريخ إيداع الطلب عبر البوابة، مما يتيح وقتا كافيا لاحترام المهلة القانونية التي حددتها وكالة عدل للطعن وهو شهر منذ يوم الرد على المكتتبين.

ولفت المتحدّث إلى أن الضغط الحالي المسجّل على المحافظات كان بالإمكان تجنّبه، لو توجّه المواطنون مباشرة إلى المنصة الرقمية بدل التنقل إلى مقرات المحافظات، داعيا إلى استغلال الحلول الرقمية الموثوقة لتفادي الازدحام وتعطيل السير العادي للمصالح العقارية.

وفي سياق متصل، كشف خلفاوي أن وزارة المالية والمديرية العامة للأملاك الوطنية وجّهتا مذكرة إلى جميع المحافظات العقارية لتحسيس الموظفين والعمال، بضرورة تسريع وتيرة معالجة الطلبات، خاصة المتعلقة بملف “عدل 3″، وقال: “حسسنا الموظفين لتسليم المعلومات في أقرب وقت، وهناك جهد خاص ومتابعة دقيقة لتسريع تسليم الوثائق المطلوبة في أسرع الآجال”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تحديث الإدارة وتسهيل الإجراءات العقارية، من خلال توفير منصات رقمية حديثة وآمنة، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان والثقة في البوابة الرقمية، التي تتيح استخراج الوثائق في آجال قياسية دون عناء التنقل.

وكانت قد أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن الأسباب التي تؤدي إلى رفض ملفات بعض المسجلين ضمن برنامج “عدل 3″، منها نتائج التحقيقات التي تُجرى على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية والتي يمكن أن تكشف عن عدم توفر شروط القابلية لدى بعض المسجلين، ما يؤدي إلى رفض الطلب، مع العلم أنه يمكن لهؤلاء تقديم الطعون والتي حُددت آجالها بـ 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج عبر المنصة الرقمية للوكالة.