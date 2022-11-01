طلب لبناني للجزائر للوساطة في الأزمة الداخلية

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، أن سلطات بيروت تقدمت بطلب للجزائر من أجل الوساطة بين مختلف الفرقاء لتجاوز الانسداد السياسي الحاصل بعد شغور منصب رئيس الجمهورية.

ونقلت قناة الميادين عن سفير لبنان بالجزائر أنه تم تقديم طلب رسمي للسلطات الجزائرية من أجل حلحلة الأوضاع الداخلية بحكم موقع الجزائر المحايد مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالأزمة.

وانتهت منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، ولاية الرئيس ميشال عون التي دامت ست سنوات مخلفا فراغا رئاسيا بعد فشل البرلمان منذ سبتمبر أربع مرات بالتوصل إلى انتخاب رئيس جديد بسبب التجاذبات السياسية بين الكتل التي يتشكل منها البرلمان.

وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحاليّ.