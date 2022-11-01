-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

طلب لبناني للجزائر للوساطة في الأزمة الداخلية

الشروق أونلاين
  • 1049
  • 0
طلب لبناني للجزائر للوساطة في الأزمة الداخلية
ح.م
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، أن سلطات بيروت تقدمت بطلب للجزائر من أجل الوساطة بين مختلف الفرقاء لتجاوز الانسداد السياسي الحاصل بعد شغور منصب رئيس الجمهورية.

ونقلت قناة الميادين عن سفير لبنان بالجزائر أنه تم تقديم طلب رسمي للسلطات الجزائرية من أجل حلحلة الأوضاع الداخلية بحكم موقع الجزائر المحايد مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالأزمة.

وانتهت منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، ولاية الرئيس ميشال عون التي دامت ست سنوات مخلفا فراغا رئاسيا بعد فشل البرلمان منذ سبتمبر أربع مرات بالتوصل إلى انتخاب رئيس جديد بسبب التجاذبات السياسية بين الكتل التي يتشكل منها البرلمان.

وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحاليّ.

مقالات ذات صلة
بوتين يوجّه رسالة إلى المشاركين في قمة الجزائر

بوتين يوجّه رسالة إلى المشاركين في قمة الجزائر

إيلون ماسك يُعلق بسخرية على أسئلة حول عودة ترامب إلى تويتر

إيلون ماسك يُعلق بسخرية على أسئلة حول عودة ترامب إلى تويتر

لولا داسيلفا يعود إلى رئاسة البرازيل

لولا داسيلفا يعود إلى رئاسة البرازيل

هذا ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد الهجوم على زوجها

هذا ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد الهجوم على زوجها

صحف بريطانية: جواسيس روس اخترقوا هاتف تراس وأخذوا معلومات حساسة

صحف بريطانية: جواسيس روس اخترقوا هاتف تراس وأخذوا معلومات حساسة

الرئيس اللباني يترك منصبه الأحد ويحذر من “فوضى دستورية”

الرئيس اللباني يترك منصبه الأحد ويحذر من “فوضى دستورية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد