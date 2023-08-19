طليقة المغربي أشرف حكيمي تُشعل الجدل بتعليق عن ابنها

أثارت هبة عبوك طليقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي الجدلأ وأشعلت غضب المغاربة بعد نشرها صورة عبر خاصية ستوري لابنها بتعليق “ولدي تونسي مطبوع”.

وألهبت هبة عبوك ذات الأصول التونسية بهذا الستوري النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حول هدف عبوك من التعليق المرفق مع صورة ابنها الذي وصفوه بالمستفز.

وشاركت طليقة المغربي أشرف حكيمي صورة لنجلها من لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، وهو يأكل المعكرونة بالفلفل الحار، أرفقتها بتعليق مثير للجدل جاء فيه :”ولدي تونسي مطبوع”.

وأثار تعليق هبة استفزاز المغاربة الذين دافعوا عن “مغربية” أطفال حكيمي، معبرين عن غضبهم الشديد من التصرف الذي قامت به طليقته.