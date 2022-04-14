طليقة بوتين تعترف أن الرئيس الروسي اختبرها طوال زواجهما

اعترفت زوجة فلاديمير بوتين السابقة، ليودميلا، أن الرئيس الروسي اختبرها طوال زواجهما الذي دام 31 عاما.

وفي عام 2013، ظهرت الحياة المنزلية للرئيس على جدول الأخبار بعد أن توجه هو وزوجته آنذاك، إلى التلفزيون الرسمي الروسي لإعلان مشترك عن طلاقهما القادم “المتبادل” و “المتحضر”.

وفي حديثها إلى أوليج بلوتسكي، كاتب سيرة بوتين، أوضحت ليودميلا بوتينا: “القول بأن فلاديمير فلاديميروفيتش اختبرني طوال حياتنا معا هو أمر صحيح تمامًا”.

تابعت “كان لدي شعور دائما أنه كان يراقبني وما هي القرارات التي اتخذتها لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تحمل أي اختبار”.

واعترفت ليودميلا بأنها “لم تقع في حب عميل الـ”كاجبي” على الفور” ولكن” “تعودت عليه خطوة بخطوة ووقعت في حبه”.

وأضافت ليودميلا أنها “لا تفكر كثيرا في الرجل “الرديء الملابس” الذي التقته خارج المسرح أثناء مواعدة مزدوجة”.

وكشفت طليقة بوتين من خلال كتابها” الشخص الأول” بعض الذكريات عن السنوات الأولى من زواجها، حيث قالت إن حماتها لم تهتم بها كثيرا، ففي لقائها الأول معها قالت لها: “كان لديه بالفعل صديقة تدعى ليودا، وكانت لطيفة للغاية”.

وفي فصل آخر من الكتاب تحدثت ليودميلا عن تفاصيل حول “اقتراح الرئيس الغريب والمربك”، وتتذكر “ذات ليلة كنا جالسين في منزله، وقال: هل تعرفين أي نوع من الأشخاص أنا الآن؟ بشكل عام، أنا لست بسيطًا جدا”.

وتابعت بوتينا الحديث عن طليقها ” كان ينتقد نفسه، وكشف أنه من النوع الصامت، وأنه كان مفاجئا إلى حد ما في بعض الأمور، ويمكنه أن يهين الناس، وما إلى ذلك، وكان يقول إن حياته تعج بالمخاطر”.

ولدت ليودميلا لعامل مصنع وأم صرّافة، ونشأت في بيئة متواضعة، وعملت في مصنع آلات قبل أن تصبح مضيفة طيران.

قابلت بوتين في منتصف الثمانينيات وتزوجته خلال فترة قصيرة وأنجبا بنتين هما ماريا وكاترينا، لكن خلال علاقتهما التي استمرت ثلاثة عقود ادّعت ليدوميلا أن زوجها “اختبرها” باستمرار، وفق ما نشرته جريدة ” ديلي اكسبرس ” البريطانية.