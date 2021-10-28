طليقة عمرو دياب تهاجم المتنمرين على ابنتهما وتكشف بعض الحقائق

هاجمت الفنانة المصرية شيرين رضا، طليقة الفنان عمرو دياب المتنمرين على ابنتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكشفت بعض الحقائق عنها.

وقالت شيرين، خلال مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON E” المصرية، مساء الثلاثاء: “بيقولولها شكلك عامل كده ليه؟ أنا نفسي بقى يوروني هما شكلهم إيه، أنا أصلًا أكبر متنمرة في الدنيا”.

وأضافت: “لما حد ييجي يتنمر على بنتي هشطفه وأزرعه في الأرض، وقررت أنى أسكت لكن عايزه أسأل الناس سؤال؟ فرجوني جمالكم وحلاوتكم وجسمكم ودرستوا فين واتعلمتوا إيه؟”.

وأردفت: “قبل ما تتنمر على حد شوف إنك لازم تبقى أحسن منه، والسوشيال ميديا بقت مؤذية”.

في ذات السياق كشفت شيرين أن ابنتها “نور عمرو دياب” المقبلة على الزواج في بريطانيا، والتي تعرضت لحملة سخرية عبر المواقع تعاني من طيف التوحد ولكن ليس بدرجة حادة.

وأكدت أن حالتها عبارة عن متلازمة هي نفسها التي عانى منها الملياردير الأمريكي الشهير ومالك “تيسلا”، إيلون ماسك.

وبخصوص صفات المصابين بهذه المتلازمة، تقول شيرين رضا إنهم أذكياء جداً، لكن المشكلة هي أنهم لا يميزون بين الهزل والمزاح، وهم جادون كثيراً.

عن تصريحات “نور” الأخيرة التي قالت فيها إنها تصرف على نفسها، أشارت شيرين إلى أنها وعمرو دياب يتعمدان جعلها تعتمد على نفسها رغم أنهما قادران على الإنفاق عليها.

وتابعت: “فرحت لما نور قالت إنها هي اللي بتصرف على نفسها، إحنا قادرين نصرف عليها، لكن معظم الأطفال اللي اتربوا معاهم كل حاجة مابيحسوش إنهم محتاجين يحاربوا”.

وأوضحت أن أموال الآباء تؤول في النهاية إلى أبنائهم، لكنهم لن يعرفوا قيمة المال إلا إذا عانوا لأجل الحصول عليه، كما أن الآباء يفتخرون عادة بكفاح أبنائهم واعتمادهم على أنفسهم.

وأضافت “محتاجين نزرع ده في ولادنا، باباها اشتغل وعمل فلوسه.. وأنا اشتغلت وعملت فلوسي، وفي النهاية الأولاد هياخدوا كل ده لكن لازم يعرفوا قيمة الفلوس”.