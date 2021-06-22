طليقة محرز تقصفه.. وهكذا ردّ عليها!

محرز يتصدر الترند في الكثير من الدول

قصفت ريتا جوهال، طليقها رياض محرز، مؤخرا، بمناسبة عيد الآباء، من خلال إعادة نشر تدوينة تلمح فيها إلى تخليه عن مسؤولياته اتجاه ابنتيه.

وقالت طليقة النجم الجزائري من خلال ستوري نشرته عبر حسابها على إنستغرام: “عيد أب سعيد لجميع الأباء الحقيقيين الذين يقومون فعلا بكل مهامهم اتجاه أبنائهم من أجل إسعادهم”.

وبحسب متابعين فقد جاء رد محرز من اليونان بعد ذلك بيومين، حيث أعلن خطوبته من تايلور، ونشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة جد رومانسية معها.

يذكر أن محرز كان متزوجا بريتا جوهال قبل تعرفه على تايلور، وهي ذات أصول هندية، أنجب منها ابنتين، ثم تدهورت العلاقة بينهما عندما خانته مع ملاكم أمريكي وحصل الطلاق.

خاتم خطوبة “تايلور وارد” يتجاوز 7 مليار سنتيم!

أفادت تقارير إخبارية أجنبية، مساء الإثنين، أن خاتم خطوبة عارضة الأزياء البريطانية “تايلور وارد”، تتجاوز قيمته الـ 7 مليار سنتيم.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل فإن النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز أهدى تايلور خاتما مميزا صممه خصيصا من أجلها، بقيمة 400 ألف جنيه استرليني.

وتصدر محرز الترند في الكثير من الدول، بصور الخطوبة التي تم تداولها على نطاق واسع، بعد أن نشرتها تايلور عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت وارد، صورا جمعتها بالنجم الجزائري على جزيرة ميكونوس اليونانية، وظهرت ترتدي خاتم الخطوبة الذي صنع الحدث عبر وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت وارد الصور بمنشور جاء فيه: “لا يوجد أحد أُفضِّلُ أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك”، ليرد محرز معلقا “أُحبك”.

يذكر أن محرز وتايلور، كانا قد قررا الاستقرار معا في وقت سابق وقاما بشراء منزل قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في مدينة “مانشستر”.

ولطالما كانت علاقة الثنائي محل جدل كبير وانتقاد، قبل أن يعلنا خطوبتهما الرسمية.