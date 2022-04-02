طليقة منتظر الزيدي تتهمه بخطف ابنتها

كشفت طليقة الصحفي العراقي منتظر الزيدي معاناتها مع خطف ابنتها من حضنها قبل سنتين.

وقامت الصحفية اللبنانية مريم ياغي، بإطلاق حملة الكترونية تحت عنوان “بدي بنتي” تحدثت فيها عن حرمانها من ابنتها أميديا التي قالت إن والدها منتظر الزيدي الذي رشق بوش بحذائه سنة 2009، خطفها من حضنها قبل سنتين.

وظهرت مريم في مقطع مصور، نشرته على حسابها على فيسبوك، تحدثت من خلاله عن رحلة عذابها مع منتظر الذي خطف ابنتها من لبنان، وذلك بعد أن حصلت على الحضانة وفقا للقانون العراقي.

وصرحت ياغي لـ”العربية.نت”: “إن طليقها منذ عامين ونصف العام استخدم وسائل عديدة لمنعها من رؤية ابنتها، محاولا ابتزازها بفيديوهات أجبرها فيها على قول أشياء ضدّ أمها”.

وكشفت الصحفية اللبنانية لذات الموقع، أن طليقها أجبر ابنتها ذات الـ 7 سنوات على أن تقول أنها لا ترغب في أن تعيش معها، وحرض على قتلها ما جعلها تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن تبلغ صوتها للمعنيين وتكوّن رأيا عاما عربيا ضاغطا يساعدها على استعادة طفلتها.

وأكدت الصحفية اللبنانية أنها استأجرت بيتا في العراق من أجل أن تبقى قريبة من ابنتها، مصرة على أنها ستبقى هناك حتى تحصل على الإقامة التي ستمنحها الحق برفع دعوى حضانة.