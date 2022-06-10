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طليق بريتني سبيرز يقتحم حفل زاوجها للاحتجاج

الشروق أونلاين
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طليق بريتني سبيرز يقتحم حفل زاوجها للاحتجاج
ح.م
سبيرز وزوجها سام اصغري

اقتحم طليق مغنية البوب الأمريكية برتني سبيرز، حفل زواجها محاولا إفساده على مرأى من عشرات المدعوين قبل أن تتدخل الشرطة لاعتقاله.

وتزوجت مغنية البوب، بريتني سبيرز من صديقها سام أصغري بعد أشهر من تخلصها من الوصاية القانونية التي تحكمت بحياتها الشخصية وأمورها المالية لمدّة 13 عاماً.

وفي أثناء الزفاف بث زوجها السابق من موقع الحفل على حسابه في “إنستغرام” مباشرة ويقول: “أنا الزوج الأول لبريتني، كانت زوجتي الوحيدة، وأنا هنا لأفسد وأحطم حفل زواجها هذا”.

وكانت سبيرز (40 عاما) تزوجت مرتين من قبل؛ الأولى كانت مع صديق طفولتها جيسون ألين ألكسندرعام 2004، لكن تم إبطال هذا الزواج بعد أيام قليلة، وفي العام ذاته تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.

وأثناء زفاف سبيرز  على سام أصغري، الإيراني الأصل، والذي يعمل كمدرّب لياقة ويصغرها بـ12 عاماً، تمكن زوجها السابق ألكسندر من الدخول بالتحايل إلى الحفل ومحاولة إفساده على مرأى من عشرات المدعوين، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقله.

ويجدر بالذكر أن مجلة “تي إم زد” الأمريكية، كانت ذكرت أن والد ووالدة النجمة إضافة إلى شقيقتها لن يكونوا في الحفل، بل تمت دعوة شقيقها براين سبيرز  فقط ليكون بجانبها أثناء زفافها.

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