طمار وكونيناف وحداد وصحراوي أمام القضاء في 25 ماي

في ملف التعدي على العقار الفلاحي والسّياحي

برمج مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزير الأسبق للسكن، عبد الوحيد طمار، و35 متهما من رجال الأعمال وأبناء مسؤولين وضباط متواجدين في السجون المدنية والعسكرية، يوم 25 ماي الجاري.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن قسم الجدولة لدى مجلس قضاء الجزائر برمج الأحد، محاكمة طمار على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية برئاسة القاضي عبد العزيز عياد، حيث يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة، إذ وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.

وقد سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 31 مارس الماضي، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار ضد الوزير السابق للسكن، عبد الوحيد طمار، في قضية “التعدي على العقار الفلاحي والسياحي والبحري بولاية مستغانم، مقابل تسليط عقوبة 3 سنوات في حق كل من رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعلي حداد وعبد المالك صحراوي وفارس سلال مع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، وهي نفس العقوبة سلطتها على مديري الصناعة والمناجم، وأملاك الدولة لولاية مستغانم 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار”، فيما تراوحت العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا.

إلى ذلك، فقد مرت أحكام قاضي القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على مدير إقامة الدولة “الساحل” سابقا، حميد ملزي، الذي استفاد من البراءة في قضية الحال، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق محمد بوعزقي، بصفته مدير الأشغال العمومية لولاية مستغانم سابقا، مع رفع الحجز عن الممتلكات وكل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية الصادرة عن قاضي التحقيق للمتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة.