‘طموحاتي كبيرة مع شارل لوروا.. بلماضي طالبني بالاحتراف وبوقرة منحني الثقة اللازمة

آدم زرقان لـ"الشروق":

يعتبر من بين المواهب الشابة والصاعدة للكرة الجزائرية.. آدم زرقان خريج أكاديمية بارادو والمحترف مؤخرا مع نادي شارل لوروا البلجيكي.

آدم زرقان خص “الشروق” بحوار مطول، قبل شده الرحال بساعات إلى بلجيكا، تحدث فيه عن العديد من الأمور المتعلقة به وبطموحاته مع ناديه الجديد ليقول: ”كان من المفروض أن أحترف الموسم الفارط في أوروبا، لكن لم يحدث ذلك بسبب جائحة كورونا وغلق الحدود، لكن الحمد لله هذه الصائفة تحسنت الأوضاع وظفرت بعقد احترافي في بلجيكا مع نادي شارل لوروا، الذي كان يتابعني باهتمام مدربه ومسؤولوه منذ موسمين، وأصروا على ضمي، والحمد لله تمت الصفقة بنجاح بعد وصول وكيل أعمالي ومسؤولي النادي البلجيكي إلى أرضية اتفاق. وما يهمني الآن هو التركيز على فرض نفسي والسعي لأجل النجاح في تجربتي الاحترافية الجديدة”.

كان لدي عرض من براغا البرتغالي وبن سبعيني نصحني ببلجيكا

واصل آدم زرقان الحديث في قضية احترافه وعاد إلى العروض التي وصلته هذه الصائفة، يقول: ”لا أخفي عليكم أنني تلقيت عدة عروض من أندية أوروبية، أبرزها نادي براغا البرتغالي، لكنني فكرت مليا قبل اتخاذ القرار النهائي، واستفسرت زميلي السابق في نادي بارادو زكرياء نعيجي، الذي حذرني من الاحتراف في البرتغال لصعوبة التأقلم، فيما نصحني بن سبعيني باللعب في بلجيكا، وهو ما أثر في قراري النهائي، واخترت نادي شارل لوروا، لأنه يتناسب وطموحاتي، بحيث وقعت على عقد لثلاثة مواسم، وبإمكاني المغادرة في أي وقت في حال وصلني عرض أفضل من ناد أكبر مستقبلا”.

بلماضي طالبني بضرورة الإسراع في الاحتراف للتواجد مع المنتخب

عرج بعد ذلك آدم زرقان للحديث عن الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي استدعاه للمنتخب الأول في أكثر من مناسبة، ليقول عن ذلك: ”تشرفت كثيرا بالعمل تحت قيادة الناخب جمال بلماضي، الذي يضع ثقته في شخصي، وأكد لي أنه يتابعني باهتمام ويضعني ضمن حساباته، لكن في نفس الوقت طالبني بالاحتراف سريعا في أوروبا لأجل تطوير إمكاناتي.. وهو ما جعلني أختار نادي شارل لوروا، وسأعمل كل ما في وسعي للنجاح لأجل لفت انتباه الناخب جمال بلماضي، والتواجد على الدوام في صفوف المنتخب ولم لا الظفر بمكانة أساسية قريبا”.

طريقة عمل بوقرة تشبه طريقة بلماضي وهو من منحني الثقة

آدم زرقان عاد للحديث عن تجربته القصيرة مع المنتخب المحلي، تحت قيادة مجيد بوقرة، ليقول عنه: ”الالتحاق بالمنتخب المحلي كان صعبا نوعا ما ومحتشما لجميع اللاعبين، لأنها المرة الأولى ولم نكن نعرف عقلية وطريقة عمل المدرب مجيد بوقرة، لكن هذا الأخير ومن أول لقاء أزال الغموض وتواصل معنا بطريقة جيدة ومنحنا الثقة اللازمة، وأنا شخصيا شعرت بارتياح كبير مع الماجيك، وأعجبتني طريقة عمله فهو يشبه كثيرا بلماضي، ومتأكد من أنه يملك مستقبلا كبيرا في عالم التدريب، وأتمنى له النجاح وللمنتخب المحلي في كأس العرب بقطر القادمة شهر ديسمبر إن شاء الله”.