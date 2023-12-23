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اقتصاد
عزّزت وجودها بالشراكة مع سينوفا

طموحات سامسونغ للسوق الجزائرية في عام 2024

منير ركاب
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طموحات سامسونغ للسوق الجزائرية في عام 2024

شاركت سامسونغ للإلكترونيات الجزائر، بالتعاون مع شريكتها المحلية، المتخصّصة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية “سينوفا” في معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض في “الصافكس” الذي أسدل ستاره السبت.

ويهدف هذا التعاون إلى تسليط الضوء على الخبرة التكنولوجية للشركة  مع سينوفا، كما تمثل التزامًا قويًا برؤية جزائرية للتنويع الاقتصادي، فضلا على أهمية الإنتاج المحلي في عصر التحوّل الاقتصادي.

وحدّدت شركة سامسونغ في الجزائر أهدافًا طموحة لعام 2024، تهدف إلى استعادة حصتها في السوق من خلال تعزيز عمليات التصنيع وتحسين سلسلة القيمة الخاصة بها، كما تلتزم الشركة بدخول السوق من خلال تقديم أسعار تنافسية لمنتجات عالية الجودة، وبالتالي تعزيز مركزها التنافسي كجزء من توسعها المحلي، وتخطّط الشركة لتنويع مجموعة منتجاتها من خلال إطلاق مشاريع إنتاج محلية، مثل غسالات الصحون وأجهزة الميكروويف، لتلبية الاحتياجات المحدّدة للسوق الجزائرية.

وتركز استراتيجية الشركة لعام 2024 على تطوير شبكة المبيعات المباشرة الخاصة بها، مع التركيز بشكل خاص على صالات العرض، وتلعب هذه المساحات دورًا مهمًا في تسويق منتجاتها، التي تباع حصريًا بنسبة 100٪ في صالات العرض، والهدف الرئيسي للشركة هو توسيع شبكتها والوصول إلى العلامة التجارية المكونة من 50 صالة عرض بحلول نهاية عام 2024.

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