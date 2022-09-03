حارس ضمك السعودي مصطفى زغبة

فال حارس ضمك، مصطفى زغبة، إن طموح فريقه في الوقت الحالي، هو ضمان البقاء في دوري روشن للمحترفين.وحقق ضمك فوزه الثاني على التوالي، على حساب الخليج (2-1)، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة.وأوضح زغبة، في حديثه للقنوات الناقلة: “لعبنا مباراة جيدة، ودخلناها بحثا عن تحقيق الانتصار.. طموحنا في الوقت الحالي هو البقاء، ومن ثم سنفكر في تكرار منجز الموسم الماضي، عندما أنهى الفريق في المركز الخامس بالدوري”. وعن تصديه لكرة خطيرة من الخليج، شدّد على أنه يقوم بواجبه مع ضمك. وأكد أن عامل الانسجام أسهم في الفوز، مشيرا للعبه للموسم الثالث مع المدافع فاروق شافعي، بجانب انسجامه مع الوافد الجديد، عبد القادر بدران، الذي لعب برفقته في المنتخب وفي محطة احترافية سابقة.ومن جانبه، شدّد صاحب الهدف الأول، منصور حمزي، على أنهم قدموا أداء جيدا استحقوا عليه الفوز، وإن كان جاء متأخرا.

وأضاف أن ضمك خلق شخصية قوية في الملعب، تجعله قادرا على العودة وتحقيق الانتصار في أي وقت.