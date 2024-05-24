طموحي الأكبر هو العودة إلى المنتخب الوطني

تحدث عن نهائي رابطة الأبطال المقرر السبت .. حسام غشة:

عبّر نجم نادي الترجي التونسي حسام غشة عن حلمه باللعب لمنتخب بلاده الجزائر، بالتزامن مع المستوى الجيد الذي يقدّمه مع فريقه، ومساهمته في بلوغ المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد نادي الأهلي المصري، والتأهل إلى كأس العالم للأندية، المقرّر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

وقال حسام غشة، في تصريحٍ حصري خصَّ به موقع “العربي الجديد” تزامناً مع سفره برفقة فريقه إلى القاهرة لمواجهة الأهلي اليوم: “بصراحةٍ، منذ وصولي إلى نادي الترجي، كان طموحي الأكبر هو العودة إلى تعزيز صفوف المنتخب الوطني، أتمنى التوفيق من الله وأن أمثّل المنتخب، وأن أحصل على استدعاءٍ في أقرب وقتٍ ممكنٍ إن شاء الله”.

وأشار حسام غشة إلى أن عدداً كبيراً من الجماهير الجزائرية يدعم نادي الترجي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخ النادي، إذ يضمُّ الفريق التونسي نجماً جزائرياً آخر، هو المدافع الدولي محمد أمين توغاي، ما زاد من وتيرة الحماس لدى الجزائريين، لتحفيز هذا الثنائي من أجل الظفر باللقب.

أما عن مواجهة الأهلي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فقال حسام غشة: “المسؤولية كبيرةٌ، نحن قُمنا بالشوط الأول على أرضنا الذي انتهى بالتعادل السلبي، ومازال النصف الثاني من المواجهة، لذلك، نتمنى أن نقدّم مباراةً كبيرةً في القاهرة، ونحقق النتيجة التي تسمح لنا بالتتويج باللقب”.

وانتقل لاعب الجناح البالغ من العمر 28 سنةً إلى نادي الترجي في صيف 2023 قادماً من فريق أنطاليا سبور التركي، وقبل ذلك، برز النجم الجزائري في نادي وفاق سطيف، كما لعب مباراةً واحدةً مع منتخب الجزائر، ليُصبح مرشحاً لتعزيز صفوف “محاربي الصحراء” مجدداً، بعد ما ترك بصمته في مباريات الترجي في موسمه الأول مع الفريق.