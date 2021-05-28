طموحي الدوري الإسباني.. هدفنا المونديال وأتمنى تتويج محرز برابطة الأبطال

اللاعب يوسف بلايلي في حوار خصّ به قناة "الشروق نيوز"

لم يخف اللاعب الدولي يوسف بلايلي ارتياحه بعد الموسم الناجح الذي أداه مع نادي القطري والذي أنهاه في المرتبة الأولى بعد مساهمته في أغلب انتصارات فريقه، كما يراهن على تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب الوطني تزامنا مع التحضيرات القائمة تحسبا لانطلاق تصفيات مونديال 2022، وهو الهدف الذي يراهن عليه زملاؤه على تجسيده، كما يتمنى لزميله رياض محرز كسب الرهان في نهائي رابطة أبطال إفريقيا المبرمج اليوم السبت، فيما أكد أن طموحه هو اللعب في الدوري الاسباني خلال الموسم المقبل.

أكد اللاعب يوسف بلايلي في حوار خصّ به قناة “الشروق نيوز” مع الوافد الجديد حمزة بركاوي سهرة أول أمس الخميس، بأن مشواره مع فريقه نادي قطر القطري كان ايجابيا، خاصة وأنه أنهى الموسم في المرتبة الأولى، وهذا رغم المنافسة الحادة مع عدة أندية مثل السد والدحيل، حيث قال في هذا الجانب “صحيح أنني عندما التحقت بنادي قطر القطري كان متواجدا في وسط الترتيب، لكن أعرف إمكاناتي وكنت متفائلا بإعادة الفريق إلى الواجهة، خاصة وأن مسيري نادي قطر القطري ساعدوني في التأقلم مثلما ساعدوني شراء وثائق تسريحي قادما من الدوري السعودي، وهو الأمر الذي حفزني لتوظيف إمكاناتي من أجل تقديم الإضافة اللازمة للنادي”.

اللاعب الجزائري أعطى صورة مشرفة

وفي السياق ذاته، أوضح بلايلي بأن تجربته الناجحة في الدوري القطري تحفزه لخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، حيث أصبح طموحه حسب قوله منصبا على اللعب في الدوري الاسباني، ملمحا إلى وجود عروض في هذا الجانب في انتظار تجسيدها إلى شيء ملموس، متمنيا من مسيري نادي قطر القطري تسهيل مهمته في هذا الجانب، وهذا بعد الذي قدمه للفريق، حيث سجل 15 هدفا بين البطولة والكأس رغم انه يلعب كصانع العاب وليس مهاجما، وحول هذه النقطة يقول إن لعبه وراء المهاجمين سهل له مهمة تسجيل أهداف هامة وتقديم تمريرات حاسمة صنعت الفارق لفريقه. وبخصوص تفوقه على زميله بغداد بونجاح هذا الموسم فقد رد بالقول “بونجاح زميلي وصديقي نلتقي دائما خارج الميادين، وهو لاعب كبير، المنافسة خدمتنا لإعطاء صورة مشرفة للاعب الجزائري في الدوري القطري، خاصة وأن هناك عدة أسماء بارزة مثل براهيمي وقديورة وبن يطو وغيرهم، ما جعل اللاعب الجزائري له قيمة مهمة في البطولة القطرية”.

لن أنسى وقفة بلماضي ورهاننا الذهاب إلى كأس العالم

من جانب آخر، نوّه بلايلي بوقفة المدرب الوطني جمال بلماضي الذي يعرف حسب قوله إمكاناته، ما جعله يوجه له الدعوة للعودة مجددا إلى المنتخب الوطني بعد غياب اضطراري مطلع الموسم، حيث قال بلايلي في الحوار الذي خصّ به قناة الشروق نيوز “جمال بلماضي يعرفني وفرح لعودتي ويعرف أنني أقدم ما لدي، هو دائما يقول لي أريد أهداف من عندك، بلماضي يعرف قيمة اللاعبين وملاحظاته تهمني وسأعمل ما بوسعي حتى أكون عند حسن ظنه، حيث هناك تصفيات كأس العالم وهناك نهائيات كأس أمم إفريقيا وعلينا أن نؤدي ما علينا حتى نكون في مستوى تطلعات الجماهير الجزائرية”، مراهنا على التربص القائم والمباريات الودية المبرمجة شهر جوان لضمان الجاهزية اللازمة للتحديات المقبلة، خصوصا وأن الهدف الأساسي حسب قوله هو الذهاب إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، مضيفا أنه في حال التأهل فإن تجربته في الدوري القطري رفقة بعض زملائه ستخدم المنتخب الوطني بحكم تأقلمهم مع المناخ في قطر وكذا وقوفهم على نوعية الملاعب والمرافق والهياكل الراقية المنجزة في هذا الجانب.

تضامني مطلق مع فلسطين.. “الكان” أحلى ذكرى وأتمنى التتويج لمحرز

وأكد يوسف بلايلي تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف والعدوان الغاشم من طرف الكيان الصهيوني، مجددا تضامنه مع جميع الفلسطيني، كما أثنى على الإنجازات التي حققها زميله رياض محرز بعد تألقه مع ناديه مانشستر سيتي، متمنيا له إثراء إنجازاته بلقب رابطة أبطال إفريقيا بمناسبة النهائي المرتقب سهرة اليوم السبت، وقال بلايلي في هذا الجانب “رياض محرز لاعب كبير وقد هنأته على الإنجازات التي حققها وأتمنى له النجاح في نهائي رابطة الأبطال، محرز لاعب كبير يستحق لقب رابطة الأبطال مثلما يستحق الكرة الذهبية الإفريقية لأنه الأفضل حاليا”.

وقد عاد بلايلي في ختام الحوار الذي خصّ به قناة “الشروق نيوز” إلى عديد المسائل التي ميزت مشواره، وفي مقدمة ذلك تتويجه التاريخي بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني خلال “كان 2019” بمصر، خاصة وأن زملاءه أدوا مباريات كبيرة أمام منتخبات معروفة مثل نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال، كما تحدث عن الوضعية الصعبة التي مرّ بها عقب العقوبة التي تعرض لها بحجة تناوله مواد محظورة، حيث قال بأن العدالة أنصفته في الأخير، ما جعله يبرهن مجددا فوق الميدان، مشيدا بثقة المدرب بلماضي ووقفة والده وعائلته وجميع محبيه، واسترجع في الوقت نفسه ذكرياته مع اتحاد الجزائر، حيث تأسف لتضييع فرصة التتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا رغم حيازة أبناء سوسطارة على تشكيلة قوية، مثلما تمنى التوفيق لفريقه السابق مولودية وهران، وقدم أيضا تعازيه اثر وفاة الحارس الدولي السابق سمير حجاوي، وتمنى في الوقت نفسه التوفيق لشرف الدين عمارة بمناسبة توليه رئاسة “الفاف”.