طهران تحذر واشنطن وتتوعد برد “مؤلم”

قالت إيران إنها سترد “بضربات مطولة ومؤلمة” على مواقع أمريكية إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجمات ضدها.

وقال مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني إن أي هجوم أمريكي جديد على إيران، حتى لو كان محدودا، سيؤدي إلى “ضربات طويلة ومؤلمة” على المواقع الأمريكية بالمنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ودولية عن مجيد ​موسوي قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني قوله “رأينا ما حدث لقواعدكم في المنطقة، وسنرى الشيء نفسه يحدث لسفنكم الحربية”.

في غضون ذلك، قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة إلى الإيرانيين إن طهران ستقضي على “انتهاكات ​الأعداء للممر المائي” من خلال إدارة جديدة للمضيق، مما يشير إلى نية إيران الإبقاء على سيطرتها عليه.