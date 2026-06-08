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تؤكد أنها قامت بتوجيه "رد مؤلم" للكيان

طهران تعلن وقف عملياتها العسكرية

الشروق أونلاين
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طهران تعلن وقف عملياتها العسكرية
فرانس برس
إيران تقصف تل أبيب بمئات الصواريخ الباليستية، 1 أكتوبر 2024.

أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران، وهو مقر القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، عن وقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، مؤكدا استئنافها في حالة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان.

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وقال المقر في بيان له اليوم الإثنين، 8 جوان، نقلته وسائل إعلامية: “في أعقاب الاعتداءات والأعمال العدوانية التي نفذها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية، بدعم من الولايات المتحدة، قامت القوات المسلحة القوية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعم الشعب اللبناني المظلوم، بتوجيه رد مؤلم لهذا الكيان”.

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وأضاف “رد كان ينبغي للكيان الصهيوني وحلفائه أن يستخلصوا منه العِبر والدروس. وبناء على ذلك، يُعلن وقف عمليات القوات المسلحة؛ مع التأكيد على أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدوانية، بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد وأقسى وأكثر حسما من السابق ستكون في الطريق”.

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