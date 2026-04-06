طهران: عملية إنقاذ الطيّار الأميركي قد تكون غطاء “لسرقة اليورانيوم”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تشتبه في أن العملية التي نفذتها واشنطن السبت الماضي، بزعم إنقاذ طيار مفقود، ربما كانت “عملية خداعية” تهدف إلى سرقة مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني في محافظة أصفهان.

وأكد بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم، أن العملية الاميركية أثارت غموضاً وتساؤلات عدة، مضيفاً أن النقطة التي قيل إن الطيار الأميركي كان مختبئاً فيها تقع في محافظة كهغيلويه وبوير أحمد، بينما هبطت الطائرات الأميركية في منطقة جنوب أصفهان.

وأضاف قائلا “إن المنطقة بعيدة جداً عن الموقع المعلن لوجود الطيار، وقريبة من المنشآت النووية الإيرانية.”

ولفت إلى أن هذا التباعد الجغرافي يثير الشكوك حول الهدف الحقيقي للعملية، مشيراً إلى أن احتمال كونها عملية خداعية بهدف سرقة اليورانيوم المخصب الإيراني “قائم”.