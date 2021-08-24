طوارئ بمديريات التربية لتلقيح مليون أستاذ ومستخدم

موظفو الإدارة يلتحقون بمناصبهم قبل الدخول الرسمي

طلبت مديريات التربية للولايات من مديري المؤسسات التربوية، الالتحاق بمناصبهم قبل الدخول الرسمي للتنسيق مع وحدات الكشف والمتابعة لضبط رزنامة لتلقيح مستخدمي التربية.

واستاء رؤساء المؤسسات التربوية لاستدعائهم للعمل قبل الدخول الرسمي للمشاركة في حملة التلقيح في الوسط المدرسي، إذ بادرت مديرية التربية لولاية تيزي وزو، باستحداث “منصة رقمية”، لتمكين مستخدميها من التسجيل وتمكينهم من أقرب وحدة للتلقيح من مجموع 40 وحدة للكشف والمتابعة إلى جانب وحدة طب العمل المتواجدة بالولاية منذ تاريخ الـ15 جويلية.

وبخصوص مديرية التربية لولاية عين الدفلى، أوضح مدير التربية للولاية مراد بوزيان، لـ”الشروق”، بأن حملة التلقيح، انطلقت رسميا في 22 أوت الجاري عبر 18 وحدة للكشف وتستمر إلى غاية 4 سبتمبر المقبل، أما مديرية التربية للجزائر غرب، أكدت مديرة التربية غنيمة آيت ابراهيم، بأن 801 مستخدم بالمديرية من بينهم 450 أستاذ تلقوا اللقاح وذلك بـ31 مؤسسة تربوية بداية من 15 جويلية الماضي، أما مديرية التربية لولاية المدية، أكد مدير التربية للولاية زين الدين بوزيد بأنه تم تخصيص أربع مدارس ابتدائية و20 وحدة كشف لمستخدمي القطاع بالولاية في انتظار جعل باقي الوحدات وظيفية بعدما تأخر فتحها بسبب نقص عدد الأطباء.