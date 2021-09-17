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الجزائر
وزير التربية يلتقي إطاراته

طوارئ عشية الدخول المدرسي

نشيدة قوادري
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طوارئ عشية الدخول المدرسي

دعا، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إطاراته المركزية إلى السرعة في جمع كل المعلومات وتحديد الإشكالات التي قد تسجل وإبلاغ الجهات المعنية لمعالجتها في وقتها، قصد إنجاح الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أربعة أيام.

ووجه، المسؤول الأول عن القطاع، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مساء أول أمس الخميس للوقوف على مدى إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، تعليمات صارمة لإطاراته المركزية يحثهم من خلالها على ضرورة التنسيق المباشر مع مديري التربية للولايات، لمتابعة وتيرة تنفيذ مختلف الأعمال التي من شأنها إنجاح الدخول المدرسي الذي سينطلق رسميا يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، فيما شدد على ضرورة السرعة في جمع كل المعلومات و ضبط وتحديد الإشكالات التي قد تسجل والعمل على إبلاغ الجهات المعنية لمعالجتها في وقتها.

وأكد، الوزير بلعابد عقب تلقيه عرضا خاصا لكل العمليات المنجزة والتي هي قيد الإنجاز على مستوى كل مديرية في الإدارة المركزية، على الدور المحوري الذي تقوم به المفتشية العامة، كونها جهاز رقابة ومتابعة لما ينجز في الميدان، مشيدا بالعمل الفعال الذي تؤديه في حلحلة وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها بعض مديري المؤسسات التعليمية. فيما دعا الجميع إلى العمل بنفس الوتيرة والتحلي بالمزيد من اليقظة مع ضرورة تجندهم لتعزيز العمل الجماعي ومن ثم إنجاح للدخول المقبل على كافة الأصعدة.

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