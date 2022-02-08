طوارئ في بيت الترجي التونسي بسبب عبد القادر بدران

إدارة النادي تجهز عرضا مغريا لتجديد عقده

تستعد إدارة نادي الترجي التونسي للدخول في مفاوضات مع المدافع المحوري للمنتخب الوطني، عبد القادر بدران لتجديد عقده وإقناعه بالبقاء مع الفريق لمواسم أخرى، حسب ما كشفته صحف تونسية قريبة من النادي.

وقالت ذات المصادر، بأن مسألة تجديد عقد اللاعب الجزائري ستكون على رأس الملفات التي تسعى إدارة النادي التونسي لحسمها في أقرب وقت ممكن، وهذا بسبب مخاوفها من مغادرة الدولي الجزائري الفريق بسبب العروض الكثيرة التي وصلته في الآونة الأخيرة، سيما من أندية خليجية.

وحسب الصحافة التونسية، فإن إدارة الترجي بصدد تجهيز عرض مغري للمدافع السابق لوفاق سطيف، والذي سيجعله من بين الأعلى أجراً في النادي الذي يستعد لخوض غمار النسخة الجديدة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وكذا الحفاظ على لقب البطولة التونسية للموسم السادس على التوالي.

وتؤكد المصادر الإعلامية التونسية أن هناك حالة من القلق تسود داخل أسوار الترجي الرياضي التونسي بشأن عقد اللاعب الجزائري، الذي يعد من أهم اللاعبين في خط دفاع الفريق الذي ينافس على الجبهتين المحلية والقارية.

وينتهي عقد عبد القادر بدران مع عميد الأندية التونسية في جوان المقبل، ما يفسح له المجال ويمنحه الحق للتفاوض مع أي فريقٍ بداية من شهر جانفي المنصرم، مع العلم أنه في حال لم يجدد العقد، سيرحل عن الفريق بصفة مجانية عقب نهاية الموسم الحالي.