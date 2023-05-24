طوارئ في تنزانيا.. ومسؤولو “يانغ أفريكانز” يستنجدون بطلبة الجامعات

اتحاد العاصمة يسافر الخميس إلى "دار السلام" لخوض النهائي

يسافر، صبيحة الخميس، وفد اتحاد العاصمة إلى العاصمة التنزانية “دار السلام”، عبر رحلة مباشرة، لمواجهة نادي يانغ أفريكانز المحلي، لحساب ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي هذا الأحد، على ملعب “بنجامين مكابا ناسيونال”..

علما أن الاتحاد كان قد بلغ هذا الدور من المنافسة، عقب فوزه على أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين نظيفين في لقاء الإياب على ملعب 5 جويلية الأولمبي، وتعادل معه في العاصمة أبيجان في لقاء الذهاب بصفر لمثله، أما ممثل الكرة التنزانية، نادي “يانغ أفريكانز”، فقد تأهل على حساب نادي مارومو غالانتس الجنوب الإفريقي بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب في “دار السلام” بثنائية نظيفة، وبثنائية مقابل هدف واحد في جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد عين الكونغولي جون جاك نغامو ندالا حكما لمباراة الذهاب المقررة هذا الأحد، فيما سيدير الموريتاني دحان بيدا لقاء الإياب المقرر على ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم 3 من شهر جوان المقبل.

يحدث هذا في الوقت الذي يقوم فيه مسؤولو النادي التنزاني بحملة تحسيسية على مستوى مختلف الجامعات والمدارس المتواجدة في العاصمة “دار السلام”، بهدف استقطاب أكبر عدد من المناصرين في موعد النهائي هذا الأحد، حيث قام المكلف بالإعلام على مستوى يانغ أفريكانز بتوزيع تذاكر المباراة على الطلبة، حثهم على مؤازرة الفريق في اللقاء القادم، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس النادي هرسي علي سعيد الذي في آخر حوار له أجراه أمس، كان قد طالب الأنصار بمؤازرة فريقهم والدفع به لتحقيق الفوز في لقاء الأحد أمام اتحاد العاصمة الذي وصفه المسؤول الأول عن النادي التنزاني بالقوي والعنيد.